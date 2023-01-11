台南大廟興學師生創作 15日「建庄2百年」博覽會展成果

台南社大台江分校、海尾朝皇宮、台江流域學校，歲末年終的學期末，數百名親師生，經過一學期的共學創作，將在15日齊聚海尾朝皇宮，聯合策辦大廟興學「建庄2百年」學習博覽會，今天透過記者會暖身，呈現學員的作品和新舞碼。博覽會當天剛好是「送神日」，也利用作品謝神。

學習博覽會上，大廟興學舞蹈班師生，將發表「重生，謝天」舞蹈創作，感謝大道公2百年來守護台江子民；陶藝班、版畫班師發表「生活陶藝」、「畫我台江地景創作」作品，其中版畫班同學以版畫刻印出台江粿仔樹、黑面琵鷺、虱目魚等台江印象，跟著河流班學員則是製作台江植物標本，讓更多師生認識台江生態之美，大家重回村廟，共同以公民學習展演來謝神，為台江建庄2百年祈福。

台江分校表示，南市安南區古稱台江，日治時期為安順庄，回顧台江十六寮建庄史，起於1823年曾文溪從今日的安定區菅寮一帶改道，為台江先民，創造了半淡鹽水的「溼地社會」生存環境，生成台江十六寮，今年建庄2百年。

為飲水思源，社大台江分校、海尾朝皇宮及台江流域學校親師生將在15日下午於海尾朝皇宮廟口，共同策辦大廟興學建庄二百年學習博覽會，當天除了版畫、陶藝、跟著河流去旅行等靜態課程體驗之外，還有二胡笛子等村廟樂團演出，其中舞蹈班師生也將發表「重生，謝天」新舞碼，表達師生迎接台江建庄兩百年，謝天謝地的祈願精神。