快訊

蔡蘇今早會議…總統府4點聲明 內閣調整時間點曝光

誰載他們去示威？巴西國會暴動調查與博索納羅的下一步

張亞中宣布爭取國民黨總統提名 藍營會重演2019年內戰？

台南大廟興學師生創作 15日「建庄2百年」博覽會展成果

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南社大台江分校、海尾朝皇宮、台江流域學校，聯合策辦大廟興學「建庄2百年」學習博覽會，版畫班展現作品。記者鄭惠仁／攝影
台南社大台江分校、海尾朝皇宮、台江流域學校，聯合策辦大廟興學「建庄2百年」學習博覽會，版畫班展現作品。記者鄭惠仁／攝影

台南社大台江分校、海尾朝皇宮、台江流域學校，歲末年終的學期末，數百名親師生，經過一學期的共學創作，將在15日齊聚海尾朝皇宮，聯合策辦大廟興學「建庄2百年」學習博覽會，今天透過記者會暖身，呈現學員的作品和新舞碼。博覽會當天剛好是「送神日」，也利用作品謝神。

學習博覽會上，大廟興學舞蹈班師生，將發表「重生，謝天」舞蹈創作，感謝大道公2百年來守護台江子民；陶藝班、版畫班師發表「生活陶藝」、「畫我台江地景創作」作品，其中版畫班同學以版畫刻印出台江粿仔樹、黑面琵鷺、虱目魚等台江印象，跟著河流班學員則是製作台江植物標本，讓更多師生認識台江生態之美，大家重回村廟，共同以公民學習展演來謝神，為台江建庄2百年祈福。

台江分校表示，南市安南區古稱台江，日治時期為安順庄，回顧台江十六寮建庄史，起於1823年曾文溪從今日的安定區菅寮一帶改道，為台江先民，創造了半淡鹽水的「溼地社會」生存環境，生成台江十六寮，今年建庄2百年。

為飲水思源，社大台江分校、海尾朝皇宮及台江流域學校親師生將在15日下午於海尾朝皇宮廟口，共同策辦大廟興學建庄二百年學習博覽會，當天除了版畫、陶藝、跟著河流去旅行等靜態課程體驗之外，還有二胡笛子等村廟樂團演出，其中舞蹈班師生也將發表「重生，謝天」新舞碼，表達師生迎接台江建庄兩百年，謝天謝地的祈願精神。

舞蹈班老師吳美燕表示，新的一年，發表「重生，謝天」新舞碼，共同向大道公祈願，希望鄉親平安，特編此舞，感謝天地，祈求國泰民安、風調雨順，新冠疫情早日消退。

台南社大台江分校、海尾朝皇宮、台江流域學校，聯合策辦大廟興學「建庄2百年」學習博覽會。記者鄭惠仁／攝影
台南社大台江分校、海尾朝皇宮、台江流域學校，聯合策辦大廟興學「建庄2百年」學習博覽會。記者鄭惠仁／攝影
台南社大台江分校、海尾朝皇宮、台江流域學校，聯合策辦大廟興學「建庄2百年」學習博覽會，蹈班師生將發表「重生，謝天」新舞碼。記者鄭惠仁／攝影
台南社大台江分校、海尾朝皇宮、台江流域學校，聯合策辦大廟興學「建庄2百年」學習博覽會，蹈班師生將發表「重生，謝天」新舞碼。記者鄭惠仁／攝影

台江 陶藝 疫情

延伸閱讀

反九崴南科天然氣發電廠 台江流域連署發聲破3千人

台南社大教與學博覽會 復刻版阿里山蒸汽小火車試乘

台南台江建庄2百年 迎新年音樂會文化代代傳承

基隆社大成果博覽會 謝國樑：新團隊將更重視成人學習

相關新聞

小五童疑遭霸凌阿嬤校外貼看板抗議 中市府：調查報告近日出爐

台中市一所國小五年級男童，在這學期被學校同班同學，分別在體育課、英文課、放學時，嘲笑他「長得很憨」、「講話很嫩」、「白痴...

台東112所國中小學 今天再吃「石斑魚」

台東縣112所國中小學今天再吃「石斑魚」，其中光明國小以清蒸料理方式，讓魚肉軟嫩入味，學生吃得精光。教育處表示，配合農委...

國小女兒造句出意外！「沒想到爸爸出鬼了」網友笑瘋

國小孩童的造句除了常出現「無厘頭」又天馬行空的想法，有時還會有意無意說出不可告人的祕密。近日一名母親在臉書「爆廢公社公開版」po出女兒的「沒想到…竟然…」造句，令人看了哭笑不得，直呼「小孩果然是破壞婚

台南大廟興學師生創作 15日「建庄2百年」博覽會展成果

台南社大台江分校、海尾朝皇宮、台江流域學校，歲末年終的學期末，數百名親師生，經過一學期的共學創作，將在15日齊聚海尾朝皇...

大甲高中學生日語能力檢定達N1 特殊選才錄取東海日文系

台中市大甲高中306班學生吳厲煒，在112學年度大學特殊選才錄取東海大學日本語言文化學系，日語能力達日語檢定N1最高等級...

老師不只交通導護還要回報違建 全教產批中市府甩鍋

高雄市鳳翔國中梁老師導護執勤被車撞導致終生失能，全國教育產業總工會今天表示，曾發文要求各縣市政府重視並協助老師遠離路口、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。