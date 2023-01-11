國小女兒造句出意外！「沒想到爸爸出鬼了」網友笑瘋

國小孩童的造句除了常出現「無厘頭」又天馬行空的想法，有時還會有意無意說出不可告人的祕密。近日一名母親在臉書「爆廢公社公開版」po出女兒的「沒想到…竟然…」造句，令人看了哭笑不得，直呼「小孩果然是破壞婚姻最大的兇手！」

有女網友po出女兒的造句「沒想到爸爸出鬼（軌）了，媽媽竟然都不只到（知道）」。他傻眼表示：「孩子呀！我是讓妳去學校學習造句，不是讓妳去造謠的呀！還是女兒在暗示我什麼？」他開玩笑地寫道，小孩果然是破壞婚姻最大的凶手。

圖擷自 爆廢公社公開版

貼文一出笑翻網友，不少人也跟著造句：「沒想到我都暗示在造句裡了，媽媽竟然還是不相信」、「沒想到妳爸藏了這麼久，竟然被妳在學校爆料」、「沒想到外遇的事，竟然被女兒知道了」。

也有人提醒，小孩的造句未必都是憑空捏造：「孩子苦無機會告訴媽媽，不知如何開口，好不容易等到造句，卻被媽媽當成童言童語」、「小朋友不會說謊」，還有網友表示，說不定女兒想寫的是「出櫃」而不是「出軌」。