老師不只交通導護還要回報違建 全教產批中市府甩鍋

高雄市鳳翔國中梁老師導護執勤被車撞導致終生失能，全國教育產業總工會今天表示，曾發文要求各縣市政府重視並協助老師遠離路口、回歸教室，結果卻接獲會員反映，台中市政府要求學校老師配合「騎樓安學」計畫，於今年1月19日前，提報學區內所有騎樓遭違章建築阻塞的路段。全教產認為，學區內騎樓有無違章建築，是市政府的職責，非屬學校責任。

全教產今天召開記者會，理事長林碩杰說，違章建築的認定屬專業，不應甩鍋給學校教師，假如提報違章路段之騎樓時，漏報了，改天出事遭檢討時，基層教師將是被檢討的唯一對象。而且，學區內的建築物騎樓非屬學校管理範圍，是市政府的職責，非屬學校責任，學區內騎樓有無違章建築，怎麼會是學校的事？學校或教師沒有公權力，中市府不應把責任丟給學校。

林碩杰表示，學區內騎樓遭違章建築阻塞之路段，應由都發局執行查報及拆除，或由有公權力的交通局、警察局、消防局或建設局等主管機關認定，若有影響公共交通後，交由都發局處理，而非要求既無公權力亦無違章建築認定專業的學校或教師提報。