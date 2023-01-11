快訊

抄襲案今開庭！余正煌喊「要戰就來」 疑與調查局考績有關

流水席事件還沒完？「輔大陳若儀」轟男方詐騙集團 爆討150萬分手費

吳怡農2024選立委呼聲高 派系人士：他未必想再戰王鴻薇

老師不只交通導護還要回報違建 全教產批中市府甩鍋

聯合報／ 記者趙宥寧／台北即時報導
全教產認為，違章建築的認定屬專業，不應甩鍋給學校教師，假如提報違章路段之騎樓時，漏報了，改天出事遭檢討時，基層教師將是被檢討的唯一對象。記者趙宥寧／攝影
全教產認為，違章建築的認定屬專業，不應甩鍋給學校教師，假如提報違章路段之騎樓時，漏報了，改天出事遭檢討時，基層教師將是被檢討的唯一對象。記者趙宥寧／攝影

高雄市鳳翔國中梁老師導護執勤被車撞導致終生失能，全國教育產業總工會今天表示，曾發文要求各縣市政府重視並協助老師遠離路口、回歸教室，結果卻接獲會員反映，台中市政府要求學校老師配合「騎樓安學」計畫，於今年1月19日前，提報學區內所有騎樓遭違章建築阻塞的路段。全教產認為，學區內騎樓有無違章建築，是市政府的職責，非屬學校責任。

全教產今天召開記者會，理事長林碩杰說，違章建築的認定屬專業，不應甩鍋給學校教師，假如提報違章路段之騎樓時，漏報了，改天出事遭檢討時，基層教師將是被檢討的唯一對象。而且，學區內的建築物騎樓非屬學校管理範圍，是市政府的職責，非屬學校責任，學區內騎樓有無違章建築，怎麼會是學校的事？學校或教師沒有公權力，中市府不應把責任丟給學校。

林碩杰表示，學區內騎樓遭違章建築阻塞之路段，應由都發局執行查報及拆除，或由有公權力的交通局、警察局、消防局或建設局等主管機關認定，若有影響公共交通後，交由都發局處理，而非要求既無公權力亦無違章建築認定專業的學校或教師提報。

林碩杰說，市政府若人力不足，亦可比照「有愛無礙騎樓隨手拍」，祭出高額獎金鼓勵民眾檢舉遭阻塞騎樓。全教產呼籲，期盼各縣市政府早日落實讓老師遠離路口、回歸教室。

台中市政府要求學校老師配合「騎樓安學」計畫，今年1月19日前提報學區內所有騎樓遭違章建築阻塞的路段。記者趙宥寧／攝影
台中市政府要求學校老師配合「騎樓安學」計畫，今年1月19日前提報學區內所有騎樓遭違章建築阻塞的路段。記者趙宥寧／攝影

建築 警察 全國教育產業總工會

延伸閱讀

Sandy卸貨倒數罕見動怒「令人厭惡」　無奈：沒有任何公權力抓得到

新竹棒球場引熱議 藍委指林智堅「提油救火」企圖甩鍋

害怕傷亡未擊落？北韓無人機入侵 尹錫悅想甩鍋文在寅被打臉

豐原鐵皮違建4死火警 雅速達老闆涉過失致死80萬元交保

相關新聞

小五童疑遭霸凌阿嬤校外貼看板抗議 中市府：調查報告近日出爐

台中市一所國小五年級男童，在這學期被學校同班同學，分別在體育課、英文課、放學時，嘲笑他「長得很憨」、「講話很嫩」、「白痴...

台東112所國中小學 今天再吃「石斑魚」

台東縣112所國中小學今天再吃「石斑魚」，其中光明國小以清蒸料理方式，讓魚肉軟嫩入味，學生吃得精光。教育處表示，配合農委...

揮棒出擊奪佳績 竹縣關西國小少棒全國賽金包銀

新竹縣關西國小是縣內少棒搖籃，去年11、12月參加「諸羅山盃國際軟式少年棒球邀請賽」、「第九屆中信盃全國棒球錦標賽」，分...

老師不只交通導護還要回報違建 全教產批中市府甩鍋

高雄市鳳翔國中梁老師導護執勤被車撞導致終生失能，全國教育產業總工會今天表示，曾發文要求各縣市政府重視並協助老師遠離路口、...

吳慶堂夫婦贈獎金給清寒生過節 花蓮夜間部生感動

桃園啟英、治平高中董事長夫婦吳慶堂、王美只16年來自掏腰包發送春節慰問金給全國低收入戶家庭，今年共提供給582人，金額達...

太保市安東國小男女足球隊榮獲嘉縣雙料冠軍 進軍全國賽

4年1次的世界盃足球賽落幕，經電子、平面媒體強力放送報導，燃起國內熱愛足球運動員的足球魂，嘉義縣治太保市安東國小校長吳宗...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。