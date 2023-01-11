吳慶堂夫婦贈獎金給清寒生過節 花蓮夜間部生感動

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聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
桃園啟英、治平高中董事長夫婦吳慶堂（左1）、王美只（中）今年共提供給582人，金額達291萬。記者翁唯真／攝影
桃園啟英、治平高中董事長夫婦吳慶堂（左1）、王美只（中）今年共提供給582人，金額達291萬。記者翁唯真／攝影

桃園啟英、治平高中董事長夫婦吳慶堂、王美只16年來自掏腰包發送春節慰問金給全國低收入戶家庭，今年共提供給582人，金額達291萬；受惠21歲啟英高中進修部餐理管理科的林仲秋父親早逝，國中畢業開始工作，但和大哥約定，一定要就讀高中，因此就讀夜間部；治平高中3年級的薛玟玟則是想走除了家中事業歌仔戲的路，開啟她的體育路，能領到這些獎學金都讓他們相當感激。

董事長夫婦自2007年開始致贈每位經濟困境家庭學生5000元春節慰問金迄今累計有13752名學子受惠，捐助款項達5890萬元，今年幫助啟英高中 292 人、治平高中 128 人，及嘉義高商和後壁高中2校 48 人；另桃園暨全國低收入戶學生 114 人，受惠學子總共 582 人。

父親早逝的林仲秋花蓮玉里國中畢業後，為減輕母親肩上的家庭經濟重擔，放棄升學跟著2位哥哥北上到新北市的建築工地綁鋼筋，然而大哥因為車禍重創成為植物人，去年918大地震也是受災戶之一。

林仲秋未達成與大哥約定白天從事物流業賺生活費，下班後趕到啟英進修部上課，他每個月寄錢回家分攤家計及大哥龐大的醫療照護費用。他也感謝王美只對他的照顧，領到5000元會全數交給媽媽買大哥要用的尿布和營養補充奶粉，過個好年，並繼續努力工作讀書。

而在全國中等學校田徑錦標賽數度榮獲鉛球、鐵餅冠軍的薛玟玟，出身歌仔戲世家，而且從小在耳濡目染下學會唱戲，還曾與媽媽一同登台演出。父母離異後，媽媽一天要打3份工，獨力撫養4個小孩身為長女的她家中還有3個在念國中、小學的弟弟，常代母職照顧弟弟。

除了平時高強度訓練，也和媽媽至檳榔攤多賺點錢，她已連續3年領到春節的紅包，將會跟媽媽一同討論如何運用，並朝目標前進；吳慶堂夫婦也希望能透過寒冬送暖讓學子感到溫暖。

春節

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