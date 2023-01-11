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太保市安東國小男女足球隊榮獲嘉縣雙料冠軍 進軍全國賽

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義縣太保市安東國小男女足球隊，榮獲嘉義縣雙料冠軍，將代表嘉縣參加4月在台中舉行的全國總決賽。圖／吳宗成提供
嘉義縣太保市安東國小男女足球隊，榮獲嘉義縣雙料冠軍，將代表嘉縣參加4月在台中舉行的全國總決賽。圖／吳宗成提供

4年1次的世界盃足球賽落幕，經電子、平面媒體強力放送報導，燃起國內熱愛足球運動員的足球魂，嘉義縣治太保市安東國小校長吳宗成到任4年，延攬教練積極發展足球，男女球員利用課餘、寒假苦練，展現成果，日前男女球隊榮獲嘉義縣雙料冠軍，將代表嘉縣參加4月在台中舉行的全國總決賽。

一年一度的全台灣國小世界盃足球賽嘉義縣初賽，4日至9日在東石國中比賽，這是全國國小足球界最大型比賽，必須取得各縣市的代表權參賽名額才能參加全國總決賽。

2年前，安東國小女子足球隊在高雄國家體育場舉行的全國總決賽一路過關斬將，最後晉級16強決賽時，卻因疫情嚴重，宣告16強終止比賽，改發參賽證明。去年嘉縣初賽，男女足球隊又以全勝戰績雙雙獲得嘉縣代表隊，又因疫情嚴重取消全國總決賽。

今年嘉縣初賽，安東國小男子及女子足球隊又以全勝戰績榮獲冠軍，將代表嘉縣參加4月台中舉行的全國總決賽。一周比賽中，男、女生足球隊展現十足運動能力與團隊精神，在教練團指導，家長後援會支援，再度拿到全國賽代表權。

吳宗成說，安東足球隊更在乎學生的足球教育精神，球場上的努力與場外生活教育的態度，從平常練習訓練，灌輸正確運動精神，不做危險動作，不能講粗話，「我們在乎品格和態度更甚於比賽的成績，這是身為校長更堅持的原則」。

欣慰孩子們證明他們不只會踢球，而是品格球技一樣重要，繼去年拿到雙料冠軍，今年再次拿到雙料冠軍，為這群奮戰不懈學生感到欣慰，期待這群孩子全國賽有亮眼的表現，為嘉義縣爭光! 感謝一路陪伴關心比賽家長。

嘉義縣太保市安東國小男女足球隊，榮獲嘉義縣雙料冠軍，將代表嘉縣參加4月在台中舉行的全國總決賽。圖／吳宗成提供
嘉義縣太保市安東國小男女足球隊，榮獲嘉義縣雙料冠軍，將代表嘉縣參加4月在台中舉行的全國總決賽。圖／吳宗成提供
嘉義縣太保市安東國小男女足球隊，榮獲嘉義縣雙料冠軍，將代表嘉縣參加4月在台中舉行的全國總決賽。圖／吳宗成提供
嘉義縣太保市安東國小男女足球隊，榮獲嘉義縣雙料冠軍，將代表嘉縣參加4月在台中舉行的全國總決賽。圖／吳宗成提供

足球 嘉義 疫情

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