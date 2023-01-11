期末考全國神明忙翻天！小一生自創「100分好運法」網笑歪

【文：武美齡】

進入期末考周，許多學生都在與考試奮戰，有媽媽分享就讀小一的孩子為求考試好運的妙招，拜神、教室內「擲筊」通通來，孩子自創「100分好運法」讓網友笑歪。

媽媽界流傳「考試拜神金句

期末考為求好成績，除了腳踏實地努力複習之外，有家長分享自家的「100分好運法」妙招。一位在媽媽在社群貼出孩子考前向神明、祖先拜拜，祈求好成績的照片，這位媽媽提到：「小一生期末考第一節考國語，這次有提醒他，拜拜時要記得說班級、座號、姓名，不然神明找不到，還有請神明保祐『不會的都會寫』」。

貼文發出後引起網友共鳴，「這就是傳說中的臨時抱佛腳......」、「神明表示大家都來求我，壓力好大」、「記得祖先的腳要一起抱、抱好抱滿」、「我家小女小三，今天六點起床給觀世音菩薩磕頭，保佑今明天期末考有好成績，這幾天超有信心，有菩薩罩著她，心裡穩穩的」、「我們拜土地公，因為文昌帝君可能比較忙，所以請土地公支援一下」。

另有多位網友媽媽們加碼提醒，考試拜拜時，拜神金句別忘了說「考的都會、猜的都對」。鎮瀾宮也在考季分享了媽祖庇佑、好運降臨平安符布章，上面就有媽祖的強大祝福「會的寫對、不會猜對」。

圖片來源／鎮瀾宮FB

孩子自創「100分好運祈求法」 網笑歪

除了拜神祈求好考運之外，也有網友加碼分享孩子自創的「100分好運祈求法」，家長提到：「女兒小一時，一考完段考馬上跪在教室，求天公伯保佑她考100分，還用橡皮擦製作聖杯在教室『博杯』，還好天公伯給她聖杯」，可愛逗趣的做法讓網友笑翻。

有家長分享小一孩子在教室內用橡皮擦來「擲筊」，向天公伯祈求好成績。（示意圖，圖片來源／Photo Ac​）

還有家長貼出兒子同樣為求考試好成績，在百貨公司內的許願池旁閉眼虔誠祈求，媽媽表示「每到期末考全國神明都好忙」。

圖片來源／小一聯盟

其他另類求好成績的方法還有好運早餐，「煮1根香腸、2顆荷包蛋的100分早餐」、「在家自己做100分饅頭」。

圖片來源／幸福的另一個世界FB

BabyHome網媽則分享「有些廟有放筆或文具組可以索取，讓考試有好運」、「我告訴孩子自己要努力、不努力誰都幫不了你」。