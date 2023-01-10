揮棒出擊奪佳績 竹縣關西國小少棒全國賽金包銀

新竹縣關西國小是縣內少棒搖籃，去年11、12月參加「諸羅山盃國際軟式少年棒球邀請賽」、「第九屆中信盃全國棒球錦標賽」，分別奪得冠、亞軍，其中在諸羅山盃189隊參賽隊伍中突圍，拿下該賽事隊史首座冠軍，今受邀至縣府主管會報受獎，新竹縣長楊文科高舉獎盃和小選手們一同歡慶。

關西國小棒球隊在諸羅山盃國際軟式少棒賽中，以精湛球技在189支參賽隊伍中殺出重圍，成功抱回隊史在諸羅山盃首冠。總教練紀諺廷指出，球隊小選手在比賽過程中沉得住氣，表現穩定並發揮實力，才能創造佳績。教練王瑋霆說，選手們表現可圈可點，在比賽中展現信心，前幾場幾乎都是大比分贏球，將平時訓練的成果淋漓發揮。

該隊除了在諸羅山盃奪團體獎第一名，個人獎部分黃亞慶、蔡翰菖、羅詠騰獲最佳九人，隊長涂宥靖更獲選大會MVP。涂宥靖說，雖然比賽中難免緊張，但他在關鍵時刻努力沉住氣，回想平時各式練習細節，成功在比賽中發揮表現，即使成為MVP，仍會繼續努力，在球技方面精益求精。

另外，關西國小少棒隊亦參加中信盃全國棒球錦標賽，一路過關斬將成功打進冠軍戰，對上的是同樣來自新竹縣的中山國小，在中信盃上演首次竹縣內戰。關西國小最後以3比4、一分惜敗，但全隊奮戰不懈的精神獲得滿堂彩，並在少棒組個人獎項有所斬獲，林俊熙獲打點王、涂宥靖則勇奪三振王。