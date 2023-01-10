聽新聞
test
0:00 / 0:00
揮棒出擊奪佳績 竹縣關西國小少棒全國賽金包銀
新竹縣關西國小是縣內少棒搖籃，去年11、12月參加「諸羅山盃國際軟式少年棒球邀請賽」、「第九屆中信盃全國棒球錦標賽」，分別奪得冠、亞軍，其中在諸羅山盃189隊參賽隊伍中突圍，拿下該賽事隊史首座冠軍，今受邀至縣府主管會報受獎，新竹縣長楊文科高舉獎盃和小選手們一同歡慶。
關西國小棒球隊在諸羅山盃國際軟式少棒賽中，以精湛球技在189支參賽隊伍中殺出重圍，成功抱回隊史在諸羅山盃首冠。總教練紀諺廷指出，球隊小選手在比賽過程中沉得住氣，表現穩定並發揮實力，才能創造佳績。教練王瑋霆說，選手們表現可圈可點，在比賽中展現信心，前幾場幾乎都是大比分贏球，將平時訓練的成果淋漓發揮。
該隊除了在諸羅山盃奪團體獎第一名，個人獎部分黃亞慶、蔡翰菖、羅詠騰獲最佳九人，隊長涂宥靖更獲選大會MVP。涂宥靖說，雖然比賽中難免緊張，但他在關鍵時刻努力沉住氣，回想平時各式練習細節，成功在比賽中發揮表現，即使成為MVP，仍會繼續努力，在球技方面精益求精。
另外，關西國小少棒隊亦參加中信盃全國棒球錦標賽，一路過關斬將成功打進冠軍戰，對上的是同樣來自新竹縣的中山國小，在中信盃上演首次竹縣內戰。關西國小最後以3比4、一分惜敗，但全隊奮戰不懈的精神獲得滿堂彩，並在少棒組個人獎項有所斬獲，林俊熙獲打點王、涂宥靖則勇奪三振王。
縣長楊文科肯定關西國中小在棒球運動項目上，不斷努力且屢屢獲獎的表現，他親自為學子們頒發獎狀，也以單手高大獎盃，位小選手們喝采。他說，棒球也是新竹縣的強項運動，不只在國內是獲獎常勝軍，也常與日本友好城市舉辦交流賽，未來會持續推動，讓新竹縣棒球持續發光發熱。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言