高中技藝賽奪3座團體冠軍 嘉義家職創紀錄

國立嘉義家職學生參加全國高中技藝競賽，在家事類、農業類、商業類中，一舉奪下7座金手獎、4座優勝、3座團體獎；尤其家事類中，李玲蓉在服裝製作職種、郭采萱於美顏職種，都獲第1名，且這兩職種更摘下團體冠軍，表現亮眼，創下家事類技藝競賽團體獎最高紀錄。

服裝製作職種第1名的李玲蓉，每天的訓練就是反覆練習基本功，不斷「車」基本功，或者拿筆畫記號，0.5公分、1公分一直畫，訓練自己對尺寸的手感和記憶；李玲蓉感謝老師對於基本功的要求，因為基本功紮實了，所有服裝款式一看就能掌握車衣的關鍵，做起來得心應手，也就能自信應對競賽題目。

美顏職種第1名的郭采萱，高一起就以成為選手為目標，因此不論暑假的集訓，還是開學後的假日，不論晴雨從嘉義縣新港通勤到校，每日往返近40公里，也曾有過放棄的念頭，在師長的鼓勵與支持下，而有堅持下去的動力；郭采萱說，堅持就是獲獎的關鍵。

此次全國高中技藝競賽，服裝製作職種，李玲蓉、林易緯分別獲第1名及第4名金手獎；美顏職種，郭采萱、許恆齊，分別獲全國第1名及第2名金手獎；服裝製作職種及美顏職種更一舉拿下團體獎第1名。

另外，服裝設計職種温博任獲第4名金手獎、張尹瑄獲全國優勝；美髮職種蔡佩慈、林啟聖皆獲全國優勝；餐飲服務職種黃子芸獲全國第8名金手獎；食品檢驗分析職種，侯聖琪獲全國第3名金手獎，黃婷宜榮獲全國優勝，食品檢驗分析更獲團體獎第2名。

嘉義家職校長吳國禎表示，高中技藝競賽獲獎後，將可參加四技二專升學的特殊選材、技優入學管道，前3名選手更獲得技優保送資格；尤其第1、2名選手獲得教育部補助海外專業研習，今年嘉義家職共有3名選手獲得此資格，在111學年度技藝競賽獲獎優異學生赴日研習12名選手中，嘉義家職占4分之1名額，確實難得。