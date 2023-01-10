推廣水資源教育 桃子腳國中小400名學生參訪北大汙水場

為了推廣環境教育，新北市水利局帶領三峽桃子腳國小師生到北大汙水場參訪，水利局表示，透過淺顯易懂的解說，並搭配生動活潑簡報及薄膜設備實物的輔助下，讓師生了解平常生活中產生的汙水如何經過多道程序後變乾淨。

水利局長宋德仁說，位於新北市樹林區的台北大學特定區薄膜生物處理場，是全台第一座大型用於處理生活污水的薄膜生物處理場，透過薄膜過濾及生物處理技術可有效地將污水淨化，進一步轉為可再使用的回收水，學府路上的棒棒糖即為回收水取用裝置，由黑色變化成彩色的棒棒糖象徵著污水淨化的過程。

坐落於旁的桃子腳國民中小學是新北市第一處公有建築物回收水再利用推廣示範點，讓原本鄰避印象的汙水處理場，在淨化水質的同時，更成為了市民及學童可以從小親近、學習水資源永續的好鄰居。

水利局表示，在疫情解封後，經統計有近400位學生前來參訪，因大多是國小一年級的學生，為了能讓學生對汙水處理過程產生學習興趣，除了透過實物搭配有趣圖卡海報解說，更帶領學生進入細篩機房內，在室內聞到生活汙水原始的臭味及看到大量毛髮、棉絮、衛生紙及菜渣等，了解不是所有的垃圾都往馬桶或洗手台扔。