台南市中運猛破大會紀錄 推科學化訓練再精進

台南市中等學校聯合運動會昨落幕，體育局統計，共計有32項目38人次打破大會紀錄。全國中等學校運動會4月將在新竹縣登場，市長勉勵小將持續突破自我，為府城爭取榮譽。

體育局表示，今年市中運成績亮眼，南科國中賴棋森在田徑鏈球項目擲出44.65公尺，將紀錄推進3公尺；佳里國中游千霈於田徑混合運動獲得3181的高分，將紀錄上推165分。金城國中吳宏侖及王宜蓁，則在田徑400公尺跨欄分別衝出55.76秒及65.22秒，雙破國中男女子組紀錄。

游泳項目，台南女中李姵萱去年在全中運拿下國女組3金的傲人成績，這次市中運再突破，50公尺仰式、50公尺自由式及50公尺蝶式均破大會紀錄；光華高中王昱翔也在50公尺、100公尺及200公尺蝶式中突破自己所創的紀錄，推進近1秒。

舉重女將白河商工王新琇，去年全中運即拿下抓舉、挺舉、總和3 破大會紀錄，這次市中運在高女組81公斤級創下抓舉跟挺舉總合120公斤，破大會紀錄，超出24公斤；另白河商工男選手有5人奪冠，拿下團體第1名。

體育局長陳良乾表示，市中運是全中運的前哨戰，除了選拔優秀選手外，也是選手檢測自已階段性訓練成果的重要賽事，今年賽事有多項成績紀錄向前推進，十分不易。接下來市府將協助選手各項培訓，包含持續推動優秀運動選手健康管理計畫，在訓練期間由運動傷害防護員巡迴各校服務，降低運動傷害發生。