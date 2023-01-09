金陵女中響應慈善團體活動 陪伴長者度新年

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聯合報／ 記者張睿廷／新北即時報導
金陵女中在校長高亞謙及林家慶家長會長熱情號召下，持續第8年發起「響應弘道新年第一件好事：省下飲料錢，助老過好年」。圖／金陵女中提供
金陵女中在校長高亞謙及林家慶家長會長熱情號召下，持續第8年發起「響應弘道新年第一件好事：省下飲料錢，助老過好年」。圖／金陵女中提供

弘道老人福利基金每年會皆會發起「寒冬助老 刻不容緩」獨居弱勢長輩關懷計畫，近期藉由除舊布新大掃除、陪購物辦年貨、送年菜圍爐餐以及常年關懷等服務，伴弱勢長輩溫暖過冬。

金陵女中在校長高亞謙及林家慶家長會長熱情號召下，持續第8年發起「響應弘道新年第一件好事：省下飲料錢，助老過好年」，另也加上紅包義賣愛心募集活動，在去年12月20日至12月31日時，短短11天共有15個國、高中班級，超過600位親師生響應，募得7萬元。

金陵女中學生除飲料錢愛心捐款外，每年也都號召師生踴躍參與除舊布新大掃除服務，來提供弱勢長輩們安全、舒適的環境過好年。

高一的蘇郁涵表示，這是第一次參與掃除服務，報名時想著如果可以在這麼冷又潮濕的天氣，為長輩打掃，讓長輩熱鬧也有個乾淨環境，是一件溫暖的事。

蘇郁涵也說，他們會與長輩習慣有較親近的互動方式，像是見到長輩會握著手打招呼，讓長輩知道他們來了，離開前則會相互擁抱，表達重視和在乎，更透過拍拍肩膀的小舉動，告訴長輩大家要先回家了，這窩心的舉動，想必感染了奶奶，讓奶奶也主動地向每位助掃學生輕輕擁抱，輕聲道別。

同樣就讀高一的王薇雅說，她對長輩狹小又堆滿物品的房子印象深刻，所以奮力刷洗陳年污漬，不放過任何隙縫的同時，心裡想著讓行動不便的弱勢長輩有個舒爽、乾淨的居家環境來迎接新年，就感到有意義。

金陵女中輔導室主任李明珠表示，這8年來，全校親師生都熱衷響應助老，不論是省下飲料零錢、義賣紅包袋或投入助掃服務，期待學生的參與能培養公益心。到長輩家中助掃，也是學習與長輩相處的經驗，當長輩們將過多物品置放家中，阻礙了動線的安全且環境凌亂時，如何與長輩溝通願意接受清理，是尊重也是一門藝術。

弘道老人福利基金會新北服務處陳奐宇處長表示，寒冬之際，他們邀請外界志工協助弱勢獨居長輩大掃除，透過實際服務並與弱勢長輩近距離相處，讓長輩感受來自社會的溫暖，也期望社會大眾感受關懷的價值，進而形成正向循環，也感謝金陵女中全校師生連續8年來的公益參與。

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