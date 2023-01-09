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勤練、放棄美食 體操2女將在高雄中等運動會奪佳績

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
高雄光華國中競技體操女將楊宜潔（左）、葉宜臻（右）在高雄中等學校運動大會大放異彩，圖中為教練楊秋月。記者王昭月／翻攝
高雄光華國中競技體操女將楊宜潔（左）、葉宜臻（右）在高雄中等學校運動大會大放異彩，圖中為教練楊秋月。記者王昭月／翻攝

高雄市中等學校運動會正熱烈舉辦中，光華國中女子體操好手楊宜潔、葉宇臻在競技體操賽中勇奪4金、2銀、2銅，並包辦跳馬、地板2項冠亞軍，成績耀眼，致勝祕訣是勤練及放棄美食。

美食當通常難以扺擋，對一心求勝的運動選手來而更是自制力的挑戰，高雄光華國中楊宜潔、葉宇臻兩名競技體操女將即克服美食誘惑，換來甜美的比賽戰果。

楊宜潔、葉宇臻都愛好美食，但為讓體操動作能輕盈展現，十分節制。楊說，自己割捨掉許多同學的邀約，下課後就是直奔訓練地點。葉則說，面對美食卻不能吃，其實是很大的折磨。但沒有犧牲與努力，就無法獲得佳績。

楊宜潔在高市中等學校運動會拿下跳馬第一、地板第一、全能第三、高低槓第四、平衡木第五。葉宇臻拿下跳馬第二、地板第二、全能第一、高低槓第一、平衡木第三，戰果輝煌。

個人拿下高低槓、全能兩項金牌的葉宇臻是魯凱族姑娘，肢體靈活，幼兒園就被教練挖掘，國小一年級起接受教練楊秋月指導至今，練就優美、精實肢體線條，表現優秀，是被看好的體操明日之星。

教練楊秋月說，2名體操女將平日辛苦練習，去年11月學校體育館整修，2人則在放學後相約騎單車再轉輕軌到明正國小移地訓練，勤奮練習不怕辛苦，終獲得好成績。校長郭虹珠說，光華國中相當重視學生多元發展，近年在各方面都有突出表現。

幼兒園

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