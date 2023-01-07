偏鄉大湖國小學童變成小廚師 創美感料理微笑餐桌

嘉義縣偏鄉大湖國小顛覆校園傳統用餐環境氣氛，以餐食擺盤及食物色彩搭配，營造用餐美好氣氛，學童變成小廚師，拿撖麵棍，揉麵團、蒸饅頭、搓湯圓，從過程中學習溝通表達、創意及問題解決能力。

大湖國小將美感教育運用食材顏色搭配，盛食器具選擇練習及擺盤實作，以漸進方式帶學生學習合於美感的擺盤組合；過程中，配合課程主題穿插一起放放看、拼拼看、擺擺看美感練習。透過小組討論、動手作、動腦想、做中學，讓學生感受美感源自生活用心體驗，與自己切身相關，擺盤時，加入相近色或對比色主從關係，讓構成更加完整。

學生姚以真說，「原來料理透過這樣的改變，真的感覺比較好吃！」；學生邱郁涵說，「我以後會在家幫媽媽一起料理，希望下次還有機會做別的料理跟讓人食指大動的美感擺盤。」家長姚偉文表示，孩子會把成品帶回家分享，很驚艷小孩能做出這麼美味又有創意的料理，也發現孩子學會照顧自己，而且專注力也變好。

教導主任邱煌仁說，飲食不僅吃得飽同時也要吃得好，餐桌上美感也是生活重要的一部分。美感料理由全校師生一起創作，透過烹飪增加師生互動，讓孩子體驗料理辛苦，愛惜食物。學生也學習與自己對談、與人溝通、與物合作的能力，為日常生活、飲食帶來驚艷！