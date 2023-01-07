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春節補班補課日千人爆米香 呷完功課響叮噹
今天是春節的補班補課日，學校大多安排活動，彰化縣溪湖鎮湖東國小舉辦「千人爆米香」，近1千名小朋友認識傳統「爆米香」文化，每人分到1塊爆米香，學習氣氛活潑快樂。
湖東國小國小部學童970人，幼兒園幼童30人，今天國小部學童和教職員千人在運動場集合，觀看鹿港鎮展榮商號許姓業者製作爆米香。許姓業者示範以前賣爆米香也賣麥芽糖，先搖動罐頭做的搖鈴「嘎啦嘎啦」作響，喊著「麥芽糖」，大人小孩就會聚集看爆米香過程。
贊助今天活動的國際同濟會台灣總會彰化B區太湖會，會長施昱志說，希望透過活動了解和傳承米食文化，多吃、愛吃台灣米。湖東國小衛生組長許巧宜表示，小朋友全程觀看製作爆米香流程，吃到現做又香又脆的爆米香，印象深植腦海，是最好的食農教育。
「來呷爆米香，功課響叮噹。」校長王麗惠感謝同濟會彰化B區太湖會熱心教育，讓小朋友從爆米香學習米食多元應用，經由品嘗加深米食文化的印象，多吃台灣米支持在地農業。
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