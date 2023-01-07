北一女樂儀旗隊返台 機長暖心服務讓師生家長驚喜

北一女樂儀旗隊受邀遠赴美國加州參加玫瑰花車遊行，昨天搭乘華航班機光榮抵台，班機機長蔡武恭是北一女前家長會長，特別申請執行這次飛行任務，還在空中廣播送上暖心祝福，自己也講到哽咽，事先不知情的師生和家長相當驚喜，還有人感動落淚，校方大讚蔡是「暖男機師」。

北一女樂儀旗隊繼2005年再度獲邀代表台灣參加美國玫瑰花車遊行，127名學生多為高二生，並有10名師長、35位家長陪同，去年底啟程，並於當地時間1月2日亮相，展現高水準演出，昨天平安返國。

回程華航班機有個暖心驚喜，機長蔡武恭也是北一女家長會榮譽會長，透過中英文廣播分享內心話，字字句句流露疼惜與愛護，「知道你們之所以能夠完美完成這趟旅程，再度將台灣推向世界焦點，是經過無數次練習」。

蔡武恭講到「謝謝你們讓我們知道只要有熱，就要發出令人溫暖的光」，不禁哽咽，因為小朋友在樂儀旗隊或學校其他社團及活動的表現，真的讓他們佩服與感動。他最後以北一女校歌「公誠勤毅，齊家治國，一肩雙挑」，獻上祝福。

蔡武恭說，過去一年擔任家長會長，參與樂儀旗隊的練習，內心非常感動，得知北一女受邀赴美表演，更於2個月前向公司申請，希望能為孩子服務，「這是我飛行生涯的榮幸」。他坦言3天沒睡好，都在想要講什麼，最終在起飛前3小時才定稿，所說內容就是「from my heart」。