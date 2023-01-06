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追求進步!羅東高中划船隊亞青錦標賽一金一銅創紀錄

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導
羅東高中高三學生黃欣儀、賴宜君、羅萱，在2022年泰國芭達雅亞青划船錦標賽兩個項目中取得一金一銅佳績。左起為校長曾璧光、黃欣儀、賴宜君、羅萱、教練游宗威。記者陳敬丰／攝影
羅東高中高三學生黃欣儀、賴宜君、羅萱，在2022年泰國芭達雅亞青划船錦標賽兩個項目中取得一金一銅佳績。左起為校長曾璧光、黃欣儀、賴宜君、羅萱、教練游宗威。記者陳敬丰／攝影

羅東高中划船隊高三女學生黃欣儀、賴宜君與羅萱，去年12月參加泰國芭達雅亞洲青年划船錦標賽，在女子雙人雙槳、四人單槳項目贏得一金一銅，突破羅東高中隊史紀錄，並取得大學甄審資格，未來會在各自的道路繼續精進，也勉勵學弟妹把握機會努力練習。

黃欣儀、賴宜君與羅萱分別來自五結國中與冬山國中，國一開始練習划船，高中成為同校隊友，頭兩年因為疫情緣故，雖入選亞青國手卻無緣出國比賽，去年頭一次代表羅東高中與中華隊出戰亞青錦標賽，取得一金一銅的佳績。

賴宜君說，贏得比賽的當下還沒有真實感，直到站上頒獎台、聽到會旗歌，才有夢想成真的實感，羅萱也說，領獎時淚水在眼眶中打轉，想到教練與一路上幫助過她們的人，內心感動。黃欣儀說，家中原本反對她練習划船，但仍一路堅持過來，努力取得到好成績，父母也改變態度。

三人取得申請大學的甄審資格，黃欣儀說，想申請體育推廣系，將體育運動推廣給孩子們。羅萱則以運動健康學系或休閒運動管理系為目標，希望能成為一名防護員。賴宜君還在考慮，兩種方向她都有可能會嘗試。她們鼓勵學弟妹，把握機會，努力練習。

校長曾璧光表示，看見三位選手追求進步的精神，未來很長，她們一定能在各自的路上越來越好。教練游宗威說，划船隊訓練不僅是體育競技，也包含為人處世與團隊合作的道理，「一個人再強，也是和隊友一起到達終點。」

宜蘭縣國立羅東高中。記者陳敬丰／攝影
宜蘭縣國立羅東高中。記者陳敬丰／攝影

羅東 體育 團隊

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