雲林廉使國小推動減碳 榮獲台美生態學校銀牌認證

雲林縣虎尾廉使國小參加台美生態學校認證獲銀牌，雲林縣長張麗善偕同合作的南華大學今天到校分享成果，極表肯定，該校推動項目除了落葉堆肥改善土壤、果皮酵素製作、引進黑水虻及蚯蚓協助廚餘處理，並由學校生態行動團隊進行環境觀察檢視，並改善學生活動時間、推行減重並完成碳中和循環經濟繪本，展現具體成果因而獲得認證。

台美生態學校認證是由環保署與美國環保署103年起共同啟動的「台美生態學校夥伴計畫」，再由教育部配合推行校園環境教育計畫，廉使國小繼110年獲得台美生態學校銅牌，111年再獲銀牌，雲林縣府今天在該校舉辦「淨零綠生活環境教育成果及循環經濟繪本發表會」縣長張麗善親臨主持，南華大學副校長林辰璋、古坑有機農業生產合作社、弘陽食品公司及口湖漁類生產合作社等企業也一起見證成果。

學生表演減碳行動劇、發表碳中和及循環經濟繪本成果並導覽校內溫室生態農場等，同時也講述氣候變遷的影響、淨零減碳的重要性及雲林致力推動的農漁、畜牧循環再利用，推倡減碳從生活做起。縣長張麗善也頒發減碳盤查證明給弘陽食品等3家企業，鼓勵企業邁向碳中和。

南華副校長林辰璋表示，去年與雲林縣府合作協助雲林15家企業進行碳盤查，輔導3家取得碳盤查認證，同時也製作碳中和循環經濟繪本，延伸至校園將環境教育全面展開並在社區萌芽。張麗善也表示，縣府推動SDGs向下紮根有成，讓大家從小開始重視、從生活做起，呼應中央的「淨零綠生活」政策，鼓勵民眾從食、衣、住、行、育、樂實行碳生活，共同達到淨零排放目標。