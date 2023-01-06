「南國運送店」劫後重生 登錄嘉義市歷史建築

嘉義市北興街35號在2021年10月底慘遭祝融，但也「因禍得福」，原來這棟木構造建築見證了日治時期嘉義市「運送店」的歷史，雖經火災毀損，但其具入母式屋頂與西式屋架，且木窗框線腳修飾典雅，符合歷史建築登錄基準，嘉義市文化局決議登錄為嘉義市歷史建築，名稱為「原『南國運送店』」未來修復再利用將成為木都城市嘉義市的最佳代言建築物。

北興街35號木造建築其實在火災前文化局已列冊追蹤，這次祝融肆虐加速保存歷史建築的步調；文化局表示，災後經文化局會同專家學者進行現勘評估，認為火災雖造成構造物嚴重損害，惟建築物的主構架、構造樣式均尚可經由整修復原，彰顯其工藝價值及嘉義早年車站運輸的歷史定位。去年12月29日經由嘉義市文資審議委員會審議後，決議登錄為嘉義市第32處歷史建築，名稱為「原『南國運送店』」。

而為盡快保護該棟建築的殘垣，屋主郭張琇鳳與兒子郭天志主動向文化局提出登錄歷史建築的申請，在審議會上表達強烈保存這棟建築的意願，希望整修後能扮演鐵道運輸、森鐵、糖鐵歷史脈絡的解說導覽空間。

郭天志說，這棟木屋是1991年向「嘉義合同運送股份有限公司」的董事長鄭又容買的，當時建築物已經閒置十幾年，搬入後由母親經營理髮店，並且提供嘉義市脊椎損傷協會設立會址。室內除了因應淹水加以墊高貼磁磚，更新2次室內電線外，幾乎沒有大幅更動，而且全棟是以台灣檜木建造的二層樓建築，相當珍貴值得保留下來。

文化局表示，調查研究發現，北興街35號建造年代約莫在1932年間左右，是當時運輸同業組合裡一家名為「南國公司」的運送店，該店面位於嘉義市台鐵、林鐵、糖鐵交會處，是集客運、貨運、糖運、材運等4鐵共構的絕佳地點。

文資委員廖志中指出，該建築位在嘉義火車站後站位置，未來鐵路高架化後，與鐵道運輸相關的建築物僅存這棟屬於全木構，且曾經見證日治時期運輸店歷史，可串聯同區域另一處歷史建築「嘉義鐵道倉庫」彼此呼應，完整呈現鐵道運輸、倉儲的功能。