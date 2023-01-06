影／北一女樂儀旗隊赴美玫瑰花車遊行光榮返國 機長暖心廣播催淚

北一女樂儀旗隊日前受邀遠赴美國加州，參加玫瑰花車遊行，今天光榮返國，凌晨飛抵桃園國際機場。感人的是，該班華航班機駕駛蔡武恭是北一女前家長會長，為此特別換班執行飛行任務，還廣播送上驚喜，以北一女校歌「公誠勤毅，齊家治國，一肩雙挑」祝福，暖心話語讓不少人感動落淚。

北一女樂儀旗隊繼2005年再度獲邀，代表台灣參加玫瑰花車遊行，127名學生多為高二生，並有10名師長陪同，去年12月27日啟程赴美，並於當地時間1月2日亮相，展現高水準的演出，並於台灣時間今天凌晨光榮回國。

回程CI-007號班機有個暖心驚喜，就是華航機師蔡武恭，他是北一女前家長會長，透過中英文廣播肯定孩子們的努力，字字句句流露對於他們的疼惜與愛護，不少人聽聞感動落淚。

蔡武恭當時說道，非常開心今天能與剛完成美國Pasadena玫瑰花車遊行的北一女中樂儀旗隊同學一起飛回台灣。「知道你們之所以能夠完美的完成這趟的旅程，再度將台灣推向世界的焦點是經過了無數次的練習，無論是烈日高照或是寒流來襲，都可以看到你們對於每一天練習的堅持，就是為了實現當初對自己許下的承諾。」

蔡武恭謝謝孩子們，讓他們知道每天都是新的一天，只要付出都可以呈現出多采的人生；只要有熱，就要發出令人溫暖的光；真實確切的去過每一天，享受每一天的陽光與美好，堆疊回憶，標記生命。

他謝謝學生們的單純、執著、有想法、堅持的個性，用行動來告訴他們，未來一定會更好；讓他們看到團結、分享、不怕困難、互相勉勵、一起享受努力得來的成果是生命共生中所期待的最大價值。

蔡武恭也特別謝謝這次出訪旅程背後默默協助的師長、家長、北一女中南加州校友會，以及華航等協力團體，願意無私的建造舞台，讓樂儀旗的孩子們得以發光發亮而留下生命中美好的一頁篇章。