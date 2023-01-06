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中港高中國中部美術班畢展「一π即合」 7日港區藝術中心開幕

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導
台中市中港高中國中部第十五屆美術班畢業展，明(7日)將在港區藝術中心開幕。圖／台中市中港高中國中部提供
台中市中港高中國中部第十五屆美術班畢業展，明(7日)將在港區藝術中心開幕。圖／台中市中港高中國中部提供

台中市中港高中國中部第十五屆美術班畢業展，明(7日)將在港區藝術中心開幕。本屆美術班以「一π即合」為主題，拍響藝壇第一聲雷音，歡迎春節期間到港藝二樓展覽室走春，欣賞學生的創意作品，讓新的一年有滿滿藝術能量。

台中市中港高中國中部表示，這次展出作品相當多元，含括水彩、素描、水墨、版畫、複合媒材等，題材亦十分廣泛，表現出風景、人物、設計、漫畫，是以青春孩子的藝術之眼，所呈現出的繽紛創作。

畢展主題「一π即合」有許多寓意，其中最重要的就是π的拍、合，傳達我們都是這大世界的一份子，無法獨立存在，「孤掌難鳴」，因此需彼此相互合作；相互撞擊，方能成就一份緣與圓。因此期待透過創作分享，與民眾相互應和，與作品、作者，相互拍、合，激盪出火花。

校方感謝家長們當孩子強而有力的後盾，以及師長們的一路扶持，這3年的雕琢與累積的經驗，成為大家穩固的基石，讓孩子們站得更高，看得更遠。

校長簡崐鎰表示，在藝術引領下，不同成長背景的孩子們齊聚中港，走入師長們的懷抱，圓、緣有了起點與交集。眾多性格特色異的創作者是藝術得無遠弗屆的關鍵核心。3年來，孩子以志向為圓心，毅力為半徑，創造出無可取代、亮眼繽紛的圓，將獨特精彩的自我融入作品，也讓青春與藝術締結更深。

中港高中國中部美術班特別感謝「中美和石油化學公司」長期贊助美術班書籍與相關創作設備，以及家長委員會贊助畢展費用、美術班家長後援會熱心支持各項活動，孩子們獲益良多。

台中市中港高中國中部第十五屆美術班畢業展，明(7日)將在港區藝術中心開幕。圖／台中市中港高中國中部提供
台中市中港高中國中部第十五屆美術班畢業展，明(7日)將在港區藝術中心開幕。圖／台中市中港高中國中部提供

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