金大建築系辦「演飾心聲」活動 學生發揮創意走秀

為培養學生探索美感的能力，金門大學建築學系舉辦「演飾心聲」行動藝術活動，由建築系一年級學生穿戴裝置走秀，展出50件設計作品。校方表示，這次設計展以「植物型態的抽象化與空間轉化」為主題，學生從挑選最吸引自己的植物著手，透過豐富的設計創意，創作出精彩的身體穿戴裝置，並結合音樂的引導進行一場精彩的表演劇，活動順利圓滿。

據了解，此次展演以「演飾心聲」為題，學生透過一系列的設計課程發展，從植物的觀察與描繪，再透過植物的葉、花、果、枝幹⋯等生長特徵逐步發展成為「身體的容器-身體穿戴裝置」的精彩作品。

本次活動將50位設計者分為五組，每組10分鐘的創意表演劇，分別為：「小草軍團入侵」、「劫婚」、「甦醒」、「盜木筆記之聖誕樹」、「洞窟探險」等五場精彩的展演。

金大建築學系主任張旭福表示，進一步指出，在展演過程中，每位設計學生發揮創意，將自身的穿戴裝置賦予特殊的劇中角色，搭配音樂的不同節奏與旋律變換的暗示下，與同組同學進行一場充滿原創性的展演。在精彩的表演中，展現出該系學生豐富的設計想像能力與活潑可愛，每位創作者充分發揮設計獨創能力與模型製作技巧，同時又能展現團隊合作的精神，共同創作出一場既生動又充滿樂趣的音樂展演戲劇。