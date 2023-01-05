新竹縣抱回國中小客家藝文競賽3銅牌 盼客語學習生活化

新竹縣北埔國小、竹東國小和員東國中闖入全國中小學客家藝文競賽總決賽，與來自全國的82所學校競爭，最終拿下3面銅牌佳績，縣長楊文科讚獲獎學校及學生表現傑出，鼓勵學校再接再厲，讓學生將客語運用在日常，客語學習更生活化。

楊文科表示，新竹縣身為客家大縣，縣內有7成是客家人，他認為「語言失，文化滅，族群亡」，因此積極復興客語，將客語推動與客家文化保存列為施政重點，打造客語友善環境、成立新竹客家學苑、舉辦各類客家節慶活動等。

此次全國競賽是由客委會所主辦111年全國中小學客家藝文競賽，新竹縣5校5隊參加中區初賽，從中區7縣市共128個參賽隊伍中脫穎而出，成績獲特優3隊、甲等1隊，並由成績特優的北埔國小、竹東國小、員東國中代表竹縣參加全國總決賽。

北埔國小表演客家童謠組曲，以童謠展現客家人在過去經濟匱乏下，仍抱持對生活的熱愛與情懷，也藉此讓學生了解家中阿公、阿婆的童年，榮獲客語歌唱表演類國小高年級組第3名。

竹東國小成立客語相聲社團近20年，學生為參賽特訓2個月，強化發音、咬字、動作設計與默契，以口說寓言故事，配合客家生趣的俗諺語「敢去就一擔樵、毋敢去就屋下愁」，表達勇於挑戰的人就有成功機會，若是躊躇不前，那就坐困愁城、一無所成的寓意，並反諷三心二意之人終無法達成心願，比賽時選手間完美的配合，化解忘詞危機，並以精煉的客語口條與穩健台風勇奪客語口說藝術類項目國小高年級組第3名。

員東國中是此次新竹縣唯一參賽的國中組，由2位選手以一搭一唱，將經典老歌「客家本色」歌曲與口說藝術結合，自然展現竹東海陸腔的特色，生動活潑的表演獲得評審好評，獲客語口說藝術類國中組第3名。