偏鄉國小推法式滾球奪冠 訓練學童技能戰術與團隊合作

法式滾球是世界運動會項目之一，高雄市梓官區蚵寮國小12月下旬到台北參加111年度全國國民小學法式滾球錦標賽，全國共有60隊參賽，一路過關斬將，勇奪男女組雙冠軍，女子組並包辦冠、亞軍。校方表示，法式滾球兼具具運動技能、球形分析、戰術擬定及團隊合作特點，適合小朋友思考學習與學校特色發展。

法式滾球是2009年高雄世運引進校園的運動項目，法式滾球是滾球運動的一種，使用金屬鋼球與一顆小的木球進行。其中小木球稱為目標色球，放置於目標圓圈區中央。當對手的鐵球接近目標色球時，球員擲出自己手中的球，如果可以比對手的球更接近目標色球，則得分，先達到獲勝分數者勝。

全國國小法式滾球錦標賽為期三天，蚵寮國小校長陳麗鈞、家長會長姜冠宇為選手加油打氣，經過分組預賽、複決賽多重關卡鏖戰，最終拿下男子雙人組第一、四名，女子雙人組第一、二、五名。

陳麗鈞說，法式滾球是2009年時高雄世運引進校園的運動項目，學校持續用心推動，年年拿得好成績。蚵寮國小奪勝原因，來自家長們熱情支持，老師的無私奉獻，學生的用心學習。

蚵寮國小滾球隊於100學年度由前校長鄭麗慧成立，已進入第12年。當時體育團隊教師吳旻峰評估滾球運動限制不多，不分男女，老少咸宜，時任家長會長姜雍仁率先贊助滾球練習場地，行政團隊與家長們後勤支援，以及來自各界的鼓勵與支持，歷年來各項比賽成績往前衝。

滾球隊師資方面，學校幾個體育團隊老師接觸後也認同這項運動適合在學校推展，紛紛陸續參加滾球協會或各縣市滾球委員會辦理的教練、裁判講習取得證照，還自發性參加許多社會公開組的賽事，將比賽中取得的經驗帶回學校指導學生，從無到有，由內而外，才有如今滾球隊盛大的規模與傲人的成績。

體衛組長蔡慶興表示，學校各項體育團隊的發展以教育為出發點，首重孩子品德心性的養成，所以會特別要求參加滾球隊孩子對團隊紀律的遵守，老師們深信懂得自我要求的小朋友不管學什麼都可以事半功倍，而蚵寮滾球隊的孩子們也都很爭氣，屢創佳績。