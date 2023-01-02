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教育部青年社區參與行動2.0計畫 3團隊獲金獎

聯合報／ 記者趙宥寧／台北即時報導
教育部青年發展署在舉辦「嘿!黏青人」成果展，邀請26組在地學習性青聚點，42組行動團隊、16組獲選Dream Idea績優點子的Dreamer現場設攤。圖／教育部提供
教育部青年發展署在舉辦「嘿!黏青人」成果展，邀請26組在地學習性青聚點，42組行動團隊、16組獲選Dream Idea績優點子的Dreamer現場設攤。圖／教育部提供

教育部青年發展署在舉辦「嘿!黏青人」成果展，邀請26組在地學習性青聚點，42組行動團隊、16組獲選Dream Idea績優點子的Dreamer現場設攤，其中獲金獎的團隊分別為「馬卡道青年小組」、「去（Khu）海女神龍」及「懂栗嗨」團隊，將各獲得新台幣15至20萬元的獎金。

今年Changemaker計畫來自全國各地165組提案，經過審查後共42組團隊脫穎而出，最終選出21組團隊獲獎。其中獲金獎的團隊分別為「馬卡道青年小組」、「去（Khu）海女神龍」及「懂栗嗨」團隊，可獲得新台幣15至20萬元的獎金。

「馬卡道青年小組」團隊提出「繡徑迷途—馬卡道族繡品文化再現」計畫，團隊以分析馬卡道族服針路紋理，串接耆老記憶的行動尋找自我認同，並從中找回屬於部落自己的文化價值。

「去（Khu）海女神龍」團隊所執行的「歐巴桑吉勒—澎湖山海知識記錄與傳承」計畫，以田調梳理澎湖漁村女性世代及離島生活樣貌讓女性長者看見自身傳統技藝價值，具有珍貴的意義。

另外「懂栗嗨」團隊所提出的「隨伴過家聊」計畫，取自客語「水粄串門子」近音，以客家水粄為載體切入探討苗栗水圳環境議題，並以圖文方式貼近觀者體驗，具有創新性及實驗性。

青年署另也選出5組銀獎、7組銅獎，每組團隊可獲得10至15萬元不等獎金。「信義房屋─全民社造行動計畫」更加碼提供60萬元經費作為獎助青年在地行動的資金，最終選出6個團隊獲獎，分別可獲得新台幣10萬元，期盼藉由公私部門攜手合作，一起為臺灣的社區發展共同努力。

青年署表示，Changemaker計畫鼓勵青年組成團隊，以行動來展現自己對家鄉土地的熱愛，112年青年社區參與行動2.0 Changemaker計畫預計於今年2至3月份辦理徵件活動。

團隊 青年

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