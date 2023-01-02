都市原民族語能力流失 樹林高中個別教學近6成獲認證

原住民族擁有豐富文化，但現今年輕一代多成長於都會與族裡脫節、族語口說有限，新北市為推動原住民族教育，逐年增設沉浸式族語幼兒園、補助幼兒園族語扎根計畫及深化實驗教育等，其中新北樹林高中為新北唯一市立原住民重點高中，依學生族群個別教學，近6成以上學生通過族語中級能力認證。

教育局長張明文表示，教育局逐年增設沉浸式族語幼兒園、補助幼兒園族語教學扎根計畫，也致力於深化民族教育，也藉由課程向下扎根、開發族語教材及補助各校辦理原住民族教育相關計畫，營造族語教學環境，以提供原民學生學習族語及傳統文化的機會。

樹林高中在2008年成立原住民藝能班，現有64名學生，分別來自阿美族、賽夏族、排灣族、太魯閣族、泰雅族、布農族等。學校除一般課程之外，另開設原住民族傳統樂舞、傳統服飾、田野調查、探討原住民族社會議題等選修課程。

樹林高中校長曹永央說，原民藝能班歷經十餘年滾動修正，在經營模式、文化課程、師資都已建立傳統與穩定性。由於原民藝能班學生族語口說能力有限，因此學校以一生開一班為原則，依族群個別教學，歷年的原住民族語能力認證考試中，近6成以上學生通過中級能力認證。

此外，學生常利用課後時間學習部落海祭傳統樂舞，進而學習傳統樂舞舞步。今年學生更受邀參加原住民族日原權論壇開幕，演出阿美族興昌部落傳統樂舞。