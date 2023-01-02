中正紀念堂展出36件典藏品 橫跨半世紀的現代史
中正紀念堂在新的一年推出「動靜了然．中正紀念堂典藏展」，選出36件典藏品，從民國60年的華僑贈禮到最現代的藝術品，橫跨半世紀彷彿一頁現代史。此展跳脫以往靜態陳展的模式，以投影互動裝置、藏品視覺動畫輔助呈現，讓藝術品從靜態轉為動態，展期至4月9日。
主辦單位中正紀念堂管理處指出，這次展覽命名靈感來自「楞嚴經」：「動靜二相，了然不生。」外在環境無時無刻在變動，我們的內心與情緒也隨之浮動起伏，一般人很難求達了然不生、不起心念的超凡境界，但可退求了然於心；透過展覽元素「動」與「靜」的交融變化，在筆墨舞動中感受到靜謐。
此次展出之典藏品，包括釋如撿的「王摩詰詩」，先以篆書書寫，呈現出輕鬆、樸拙之趣，題款又以行草書寫，行筆灑脫、結體多變；藤崎千雲的「瀑布」以其居住台灣7年所習嶺南畫派技法，將瀑布的空靈、豐沛及流動感表現得淋漓盡致；施惠吟的「永遠的殿堂」，賦予中正紀念堂堂體別緻的造型風貌，同時也象徵著國家民主自由與文化殿堂的發展結晶；郭春甫的「罷了」表達人生如夢、萬般皆空的體悟，與展名有相互呼應之旨趣。
展中亦展出昔年的外賓贈禮。如一款民國60年11月5日「大阪華僑回國祝壽團」所贈的金屬咖啡用具，典雅輝煌。 民國60年10月「中華民國各界63年10月慶典籌備會」所贈的「五彩瓷盆」，以天藍色為底，繪製中國山水及芙蓉花，細緻優雅。
因應後疫情時代，中正紀念堂管理處除了「動靜了然．中正紀念堂典藏展」實體展，也同步規畫線上展覽。線上典藏展網址： https://openmuseum.tw/muse/exhibition/d54b62211641aa7f2ff7ebce2cd06133 。
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