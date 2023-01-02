快訊

「最美里長」陳紫渝發年曆！近千粉絲冒雨排隊搶合照 恬娃也來了

青鳥風暴／買下退書平息爭議 蔡瑞珊：台灣書店的對手不是彼此

中正紀念堂展出36件典藏品 橫跨半世紀的現代史

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
中正紀念堂在新的一年推出「動靜了然．中正紀念堂典藏展」，選出36件典藏品展出。圖／中正紀念堂提供
中正紀念堂在新的一年推出「動靜了然．中正紀念堂典藏展」，選出36件典藏品展出。圖／中正紀念堂提供

中正紀念堂在新的一年推出「動靜了然．中正紀念堂典藏展」，選出36件典藏品，從民國60年的華僑贈禮到最現代的藝術品，橫跨半世紀彷彿一頁現代史。此展跳脫以往靜態陳展的模式，以投影互動裝置、藏品視覺動畫輔助呈現，讓藝術品從靜態轉為動態，展期至4月9日。

主辦單位中正紀念堂管理處指出，這次展覽命名靈感來自「楞嚴經」：「動靜二相，了然不生。」外在環境無時無刻在變動，我們的內心與情緒也隨之浮動起伏，一般人很難求達了然不生、不起心念的超凡境界，但可退求了然於心；透過展覽元素「動」與「靜」的交融變化，在筆墨舞動中感受到靜謐。

此次展出之典藏品，包括釋如撿的「王摩詰詩」，先以篆書書寫，呈現出輕鬆、樸拙之趣，題款又以行草書寫，行筆灑脫、結體多變；藤崎千雲的「瀑布」以其居住台灣7年所習嶺南畫派技法，將瀑布的空靈、豐沛及流動感表現得淋漓盡致；施惠吟的「永遠的殿堂」，賦予中正紀念堂堂體別緻的造型風貌，同時也象徵著國家民主自由與文化殿堂的發展結晶；郭春甫的「罷了」表達人生如夢、萬般皆空的體悟，與展名有相互呼應之旨趣。

展中亦展出昔年的外賓贈禮。如一款民國60年11月5日「大阪華僑回國祝壽團」所贈的金屬咖啡用具，典雅輝煌。 民國60年10月「中華民國各界63年10月慶典籌備會」所贈的「五彩瓷盆」，以天藍色為底，繪製中國山水及芙蓉花，細緻優雅。

因應後疫情時代，中正紀念堂管理處除了「動靜了然．中正紀念堂典藏展」實體展，也同步規畫線上展覽。線上典藏展網址：　https://openmuseum.tw/muse/exhibition/d54b62211641aa7f2ff7ebce2cd06133　。

中正紀念堂在新的一年推出「動靜了然．中正紀念堂典藏展」，選出36件典藏品展出。右為民國60年11月5日「大阪華僑回國祝壽團」所贈的金屬咖啡用具。圖／中正紀念堂提供
中正紀念堂在新的一年推出「動靜了然．中正紀念堂典藏展」，選出36件典藏品展出。右為民國60年11月5日「大阪華僑回國祝壽團」所贈的金屬咖啡用具。圖／中正紀念堂提供

中正紀念堂 疫情

延伸閱讀

藝術家嘆息！高雄衛武營藝術村裝置作品變晨運器材 民眾晾衣拉筋

小三通遊行 民眾高喊我要回家

外國人來台只喜歡在北部觀光？網曝「關鍵原因」：南部誰敢去

新北跨年煙火搶先曝 仿澳洲雪梨大秀金沙瀑布

相關新聞

校園新鮮事／攀樹挑戰 中壢興南國中最美回憶

桃園中壢興南國中2019年配合品格教育推行，邀專業攀樹團隊到校指導學生體驗爬樹；前年讓剛入校的國一學生體驗，去年讓國三特...

蘭潭國中活動中心完成修繕 師生不再提心吊瞻

嘉義市蘭潭國中活動中心長年因極端氣候、溫差過大，導致外牆磁磚剝落嚴重，師生進出活動中心隱藏危險，獲各方補助經費共1千7百...

嘉義水上國小喜迎雙甲子 展日治至今歷屆畢業生合照

嘉義縣水上國小今天喜迎雙甲子生日暨新建PU跑道落成啟用，為迎接120周年校慶盛事籌組校慶籌備會由校友賴進發擔任主委，除動...

中正紀念堂展出36件典藏品 橫跨半世紀的現代史

中正紀念堂在新的一年推出「動靜了然．中正紀念堂典藏展」，選出36件典藏品，從民國60年的華僑贈禮到最現代的藝術品，橫跨半...

影／最佳歲末禮物 國際級指揮家師生會滿堂歡笑

瑞士盧塞恩歌劇院首席指揮張培玉曾在彰化縣芳苑國小執教，被教過的學生很懷念她、想見到她，經過輾轉聯繫，今天師生闊別半世紀重...

竹縣羽球發光 博愛國中亞青賽摘金、興隆國小全國盃奪冠

新竹縣博愛國中羽球混雙選手黃子源、龔嘉誼，今年代表台灣遠赴泰國參加2022年亞洲青少年羽球錦標賽，在10多個國家、64支...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。