師生闊別半世紀相聚 昔日恩師現今享譽國際

瑞士盧塞恩歌劇院首席指揮張培玉曾在彰化縣芳苑國小執教，被教過的學生很懷念她、想見到她，經過輾轉聯繫，今天師生闊別半世紀重回芳小「芳華海苑」多功能教室相聚，有說不完的過去，張培玉指揮芳小口琴隊之後，師生轉移陣地餐敘，還約定下次再聚。

芳小口琴隊表演歌劇「後宮誘逃」序曲，張培玉聽完，先指導學生把握節奏和樂音長短。她笑說，以前教學生學哈巴狗姿勢，哈腰練喘氣，練丹田力量把歌唱好，現在吹好口琴。張培玉指揮口琴隊重吹「後宮誘逃」序曲，曲罷全場熱烈鼓掌。許姓隊員說，本來希望每個音符都準確，吹得比較慢，經過指揮家指導，她覺得重吹的較符合樂曲輕快活潑精神。

張培玉1955年出生於彰化縣大城鄉，1973年師專畢業，同年9月分發到芳苑鄉芳苑國小任教，1979年8月調到台中縣梧棲中正國小，1982年負笈前往維也納音樂與表演藝術大學指揮系念書。她踏入杏壇帶的第一屆導師班學生今年62歲，今天有4人回芳小見張培玉。

張培玉的第一屆學生曾文等說，張培玉對學生「恨鐵不成鋼」，每天施予懲戒，「沒被打過的會肚子痛」，雖然被打，他和同學都自知頑皮應該被處罰，打從心裡敬愛張培玉，聽說「張老師」要回芳小，大家盡量排出時間見面，今天之後還要再找時間相見。

張培玉在芳苑國小期間指導合唱團，高年級學生組成的合唱團近69名小朋友，「唱遍彰化無敵手」。昔日合唱團團員也是今天活動發起人洪信坤說，他們代表彰化縣參加省賽榮獲甲組第一名，偏鄉小學得第一，當時轟動全省，也在小團員心底種下熱愛音樂的種子，他的3名子女都學鋼琴，以彌補他無法向張培玉學琴的遺憾。

張培玉見到闊別50年的學生，非常高興，「以前那種師生單純相處的感覺都回來了。」校長吳偉誠表示，張培玉已是國際級指揮家，被她教過的校友都感到光榮無比，今天回彰化探視父母和到芳苑國小，口琴小隊員受益匪淺，真是芳小之福。