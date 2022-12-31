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嘉義水上國小喜迎雙甲子 展日治至今歷屆畢業生合照

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導
嘉義縣水上國小今天喜迎雙甲子生日暨新建PU跑道落成啟用。記者呂慧瑜／攝影
嘉義縣水上國小今天喜迎雙甲子生日暨新建PU跑道落成啟用。記者呂慧瑜／攝影

嘉義縣水上國小今天喜迎雙甲子生日暨新建PU跑道落成啟用，為迎接120周年校慶盛事籌組校慶籌備會由校友賴進發擔任主委，除動態表演及競賽外，更展出從光復前1902年到2022年的歷屆畢業生合照，吸引校友們帶著家人返校找回兒時記憶。

活動由水上國小舞蹈班的太陽之都大會舞表演揭開序幕，操場PU跑道在111年獲得教育部經費核定補助700萬元，建築師吳德揚設計監造，九岱營造有限公司承攬施工，順利於120周年校慶前落成並啟用跑道，讓學校師生及社區民眾有更安全而優質的運動場所。

校長方正一指出，操場跑道主體鋪設13mm全密式PU跑道面層，採用無毒環保材質，讓熱愛運動的師生與民眾能充分感受其舒適感，在跑道啟用之前，學校也將戶外光電球場建置完善，期盼多元的運動場域及安全優質的PU跑道，嘉惠師生及提供社區民眾更完善的休憩運動空間。

今天除動態表演及競賽外，還有老照片回顧展、攝影作品展、教師花藝展等，其中校史室的「水上雙甲子 走過一輩子」特展，特別展出台灣藝術史上重要畫家陳澄波先生於水上國小任職期間的在職證明，以及由文物收藏家孫慶鴻無償捐贈給學校的日治時期學級紀錄簿。

校方指出，這本學級紀錄簿，象徵從教育的視角見證了台灣在戰爭下的庶民生活，有老師在紀錄簿中寫下讀方、算數、歷史、體操、國畫、農業等課程進度，字跡工整，還有日治時期最後一任校長「曾我銀一」的蓋章。

校友水上鄉農會總幹事夫人曾佩瑛，今天與同是校友的兒女一同返校母校，於歷屆畢業生合照廊道找尋當年畢業照；曾佩瑛說，特地來看48年前最美的班花，要兒女、孫女快來找找她是哪一位？兒女笑說，黑白照太難找了啦！互動過程趣味十足。

翁章梁表示，非常開心前來一起分享水上國小PU跑道落成啟用剪綵的喜悅，期勉所有教育同仁更用心培育下一代學子，成就未來國家優秀人才，同時也祝福水上國小走過雙甲子，代代相傳一輩子。

嘉義縣水上國小今天喜迎雙甲子生日暨新建PU跑道落成啟用。記者呂慧瑜／攝影
嘉義縣水上國小今天喜迎雙甲子生日暨新建PU跑道落成啟用。記者呂慧瑜／攝影
水上鄉農會總幹事夫人曾佩瑛，今天與同是校友的兒女一同返校母校，於歷屆畢業生合照廊道找尋當年畢業照。記者呂慧瑜／攝影
水上鄉農會總幹事夫人曾佩瑛，今天與同是校友的兒女一同返校母校，於歷屆畢業生合照廊道找尋當年畢業照。記者呂慧瑜／攝影
嘉義縣水上國小校友們返校直奔歷屆畢業生合照展，找尋當年畢業照，翻攝留念。記者呂慧瑜／攝影
嘉義縣水上國小校友們返校直奔歷屆畢業生合照展，找尋當年畢業照，翻攝留念。記者呂慧瑜／攝影

日治時期 嘉義

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