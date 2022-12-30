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雄女雙胞胎聯手用廢水發電 獲「台灣能」競賽銀牌

中央社／ 高雄30日電

就讀雄女高三的雙胞胎姊妹吳惟勻、吳惟媗，利用池塘、魚塭等含高氨氮廢水發電，作品「新式微生物電池行動循環系統」獲「台灣能－永續能源創意實作競賽」高中實作組銀牌。

高雄女中今天以新聞稿表示，現正就讀三年級的雙胞胎姐妹吳惟勻、吳惟媗，從高一下學期開始進行實驗，盼利用位於學校附近、高雄市著名的愛河進行發電，以達到環保減碳目標。

姊妹倆跨領域結合化學、物理、生物、程式等學科，在學校老師蘇政宏、邱崑山、馬世璋指導下，以生活中的隨手可得的簡單裝置，製作出新式微生物電池，可望在大型水域及魚塭進行綠能發電，參加「台灣能－永續能源創意實作競賽」高中實作組，獲評審委員欣賞頒予「銀牌獎」。

雄女指出，吳惟勻、吳惟媗的作品「綠能新世代－智能微生物循環發電系統」理念著重環保與能源兼顧，研發利用池塘、魚塭及河流等含高氨氮廢水發電，製作「新式微生物電池行動循環系統」，並搭配程式進行智能監控。

兩人利用簡易塑膠針筒連接PE塑膠罐，配合包覆海綿的石墨棒，從學校池塘水篩選出適合高氨氮環境的菌種，作為陽極微生物，能氧化高氨氮廢水進行發電。配合USB降壓板模塊，能將電能順利充入手機及行動電源儲存、或移動到不同水域進行發電，並可搭配程式和感應器，即時監測池塘水的氨氮含量。

雙胞胎

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