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小一考卷看時鐘寫數字 這一細節讓眾人崩潰：老師死腦筋欸

聯合新聞網／ 綜合報導
一名媽媽分享孩子的考卷，但上面的題目連她和安親班老師都會弄錯。 圖擷自爆廢公社二館
一名媽媽分享孩子的考卷，但上面的題目連她和安親班老師都會弄錯。 圖擷自爆廢公社二館

多數家長都會幫忙檢查孩子的作業有沒有寫對，考試哪裡寫錯，然後再予以解釋教導，但也會遇到一些連大人都會弄錯的題目。一名媽媽就在臉書PO出小一孩子的考卷，但有一題連她和安親班老師都會錯，引起鄉民們的爭辯。

這名媽媽在臉書「爆廢公社二館」PO出孩子的考卷，題目要孩子看時鐘裡的時針和分針所指的位置，然後寫出正確答案，但當中有兩種寫法，一種是有中文字「時」跟「分」，另一種是用符號「：」來填寫答案。

其中有一題時針指向1，分針指向12的位置，要孩子寫出是「＿時＿分」，原PO小孩寫「1時00分」，結果被打錯，答案應該要寫「1時0分」，這題讓原PO看了恍然大悟原來有「時」跟「分」的文字只能一個0，「我今天才知道原來整點時間，不能寫兩個『00』，老師說一個『0』才是對的」，她還說這題連安親班老師也錯。

貼文引起熱議，有人不認同老師的教學，「老師死腦筋欸」、「老師的標準比國際標準還要怪~邏輯死亡」、「看的懂就好了啦，這麼精準是要去氣象局上班哦」、「單純想扣分而已」、「老師的教育不能等」、「糾結這些頭腦比較聰明，考試得分高？」、「好死板的教育，老師活用一點好嗎？」、「那些電子時鐘都拿去丟掉吧」。

但也有不同看法，「代表老師很仔細，剛好訓練小孩要注意細節沒什麼不好」、「請問你會說4時零零分嗎？不會嘛，零零分不存在啊。4:00是因為它沒有單位詞，是數字顯示使用啊」、「文字是0，有冒號的是電子鐘的寫法才是00，老師沒錯啊~就是文字表示跟電子鐘的分別而已」。

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