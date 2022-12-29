拿下全國數奧22獎牌 桃園六和高中國中部師生振奮

桃園市六和高中國中部32名學生日前參加全國奧林匹克數學團體競賽，最終由22人分別拿下2面金牌、7面銀牌、13面銅牌，傑出表現令全校師生同感榮耀。

全國奧數團體賽有競速、思考、接力及團體賽。競賽組別分為小學中年級、小學高年級、國中、高中，高中組需自行組隊參賽，可跳級報考。此次參賽隊伍約500隊，很多隊伍之間的差距甚至只有0.5分，競爭激烈。

六和高中國中部拿下金牌的兩人，302班林奕承及309班的謝承翰都說，賽前兩個月的辛苦訓練，是拿到金牌的關鍵因素之一。

校方指出，指導老師邱新球在特訓期間，找了針對比賽的專書及歷屆試題讓選手練習，同學遇挫折、氣餒時給予鼓勵支持，逐步幫助積累實力。