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拿下全國數奧22獎牌 桃園六和高中國中部師生振奮

聯合報／ 教育事業部
六和高中國中部參加全國奧林匹克數學團體競賽，拿下22面獎牌，優秀的表現令全校師生同感榮耀，圖中是獲金、銀牌的同學及指導老師。圖／六和高中提供
六和高中國中部參加全國奧林匹克數學團體競賽，拿下22面獎牌，優秀的表現令全校師生同感榮耀，圖中是獲金、銀牌的同學及指導老師。圖／六和高中提供

桃園市六和高中國中部32名學生日前參加全國奧林匹克數學團體競賽，最終由22人分別拿下2面金牌、7面銀牌、13面銅牌，傑出表現令全校師生同感榮耀。

全國奧數團體賽有競速、思考、接力及團體賽。競賽組別分為小學中年級、小學高年級、國中、高中，高中組需自行組隊參賽，可跳級報考。此次參賽隊伍約500隊，很多隊伍之間的差距甚至只有0.5分，競爭激烈。

六和高中國中部拿下金牌的兩人，302班林奕承及309班的謝承翰都說，賽前兩個月的辛苦訓練，是拿到金牌的關鍵因素之一。

校方指出，指導老師邱新球在特訓期間，找了針對比賽的專書及歷屆試題讓選手練習，同學遇挫折、氣餒時給予鼓勵支持，逐步幫助積累實力。

六和高中陳淑惠校長說，這次參賽的同學和指導老師，利用課餘、假日，投入心力，辛苦耕耘，終得甜美成果，這股拼搏的精神不僅讓全校師生同感驕傲，也激勵其它同學學習數學的興趣。

六和高中國中部參加全國奧林匹克數學團體競賽，共拿下22面獎牌，校方特別製作海報慶賀。圖／六和高中提供
六和高中國中部參加全國奧林匹克數學團體競賽，共拿下22面獎牌，校方特別製作海報慶賀。圖／六和高中提供

金牌 小學 桃園

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