用聲音走出黑白色的世界 三星國小視障生說出精彩故事

只剩黑色與白色的世界是什麼樣子？宜蘭三星國小六年級學生彭亦歆自小受到視力困擾，眼睛睜開只能看見黑與白，但不因此氣餒，努力學習與發展興趣，也代表學校參加比賽獲獎。她今天到附設幼兒園說故事，展現積極向前的生命態度。

今年12歲的彭亦歆，從出生起因基因問題，雙眼視力不到0.01，父母帶她赴花蓮追蹤檢查，至今仍在治療中。她並不因此自我設限，而是積極學習，也發展唱歌、演講等多方面興趣，曾代表學校參加演講與合唱比賽，都獲得佳績。

彭亦歆說，學習上比較辛苦，要比別人努力2到3倍，使用點字本、算盤等學習工具克服視覺上的困難，遇到問題詢問老師，挫折時也能與朋友訴說。她在成長的過程中受到幫助，未來想成為一名心理諮商師，幫助同樣面臨先天或後天困難的人。

校方今天安排彭亦歆到她成長的三星國小附設幼兒園，為學弟學妹們講繪本故事「蟲出沒！熊小心！」搭配簡單布景與布偶演出，得到全場師生一致好評。故事結束後，老師讓小朋友蒙上眼睛，體驗視障生的艱辛，小朋友說「很感動！」