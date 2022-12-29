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用聲音走出黑白色的世界 三星國小視障生說出精彩故事

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導
附設幼兒園的小朋友蒙上眼睛，體驗視覺不便、必須借助導盲杖的艱辛。記者陳敬丰／攝影
附設幼兒園的小朋友蒙上眼睛，體驗視覺不便、必須借助導盲杖的艱辛。記者陳敬丰／攝影

只剩黑色與白色的世界是什麼樣子？宜蘭三星國小六年級學生彭亦歆自小受到視力困擾，眼睛睜開只能看見黑與白，但不因此氣餒，努力學習與發展興趣，也代表學校參加比賽獲獎。她今天到附設幼兒園說故事，展現積極向前的生命態度。

今年12歲的彭亦歆，從出生起因基因問題，雙眼視力不到0.01，父母帶她赴花蓮追蹤檢查，至今仍在治療中。她並不因此自我設限，而是積極學習，也發展唱歌、演講等多方面興趣，曾代表學校參加演講與合唱比賽，都獲得佳績。

彭亦歆說，學習上比較辛苦，要比別人努力2到3倍，使用點字本、算盤等學習工具克服視覺上的困難，遇到問題詢問老師，挫折時也能與朋友訴說。她在成長的過程中受到幫助，未來想成為一名心理諮商師，幫助同樣面臨先天或後天困難的人。

校方今天安排彭亦歆到她成長的三星國小附設幼兒園，為學弟學妹們講繪本故事「蟲出沒！熊小心！」搭配簡單布景與布偶演出，得到全場師生一致好評。故事結束後，老師讓小朋友蒙上眼睛，體驗視障生的艱辛，小朋友說「很感動！」

校長姚宗呈表示，知道亦歆想要成為心理諮商師，藉這個活動讓她與小朋友分享自身經驗；亦歆積極向上，課業優秀，在各個領域都積極嘗試，面對挫折與困難時，能夠平靜的解決問題，是小朋友的典範，「這是一場有意義和成功的品德和生命教育課程。」

彭亦歆平時透過點字本學習，也練習使用相關器具打字。圖／三星國小提供
彭亦歆平時透過點字本學習，也練習使用相關器具打字。圖／三星國小提供
三星國小安排視障生彭亦歆到附設幼兒園講演繪本故事，展現積極的生命態度。記者陳敬丰／攝影
三星國小安排視障生彭亦歆到附設幼兒園講演繪本故事，展現積極的生命態度。記者陳敬丰／攝影
三星國小六年級生彭亦歆（後排左五），與校長姚呈宗（後排左四）和附設幼兒園的小朋友合照。記者陳敬丰／攝影
三星國小六年級生彭亦歆（後排左五），與校長姚呈宗（後排左四）和附設幼兒園的小朋友合照。記者陳敬丰／攝影

幼兒園 視力

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