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國中歲末愛心跳蚤市場 這項超商熱賣商品又勝出

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣埔心國中校友會榮譽理事長許增鏞肯定資源班師生舉辦愛心跳蚤市場的善行。記者簡慧珍／攝影
彰化縣埔心國中校友會榮譽理事長許增鏞肯定資源班師生舉辦愛心跳蚤市場的善行。記者簡慧珍／攝影

歲末年終，彰化縣埔心國中資源班今天舉辦愛心跳蚤市場，全校師生很捧場，第一節下課買光一鍋炒麵，第二節下課買光一鍋茶葉蛋，估計全部義賣收入至少7千元，資源班將全數捐給社福機構或團體。

埔心國中資源班歲末舉辦愛心跳蚤市場行之有年，上午第一節下課開賣，三名老師指導26名學生分工合作，有的叫賣，有的分裝食品，有的收銀，忙得不亦樂乎。今年各種義賣品項，當天現做的熱騰騰餐點茶葉蛋、炒麵在人氣方面又勝出，10點半前全數銷售一空，學生數錢數得很開心；詹姓學生表示，這些錢都會捐給需要幫助的人，他和同學都很高興。

埔心國中榮譽校友會會長許增鏞說，愛心義賣本來就是很有意義的活動，資源班孩子或許在學科能力表現不出色，但愛心不落人後，認真籌辦愛心義賣活動，今天賣出花布包、文具用品、絨毛玩具等募集來的各種全新商品，都會按往例捐給社福單位，今年雖然還沒決定捐贈對象，但他相信愛心活動已讓資源班學生感受助人為樂。

彰化縣埔心國中資源班師生舉辦愛心跳蚤市場。記者簡慧珍／攝影
彰化縣埔心國中資源班師生舉辦愛心跳蚤市場。記者簡慧珍／攝影

愛心 義賣 茶葉蛋

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