國中歲末愛心跳蚤市場 這項超商熱賣商品又勝出

歲末年終，彰化縣埔心國中資源班今天舉辦愛心跳蚤市場，全校師生很捧場，第一節下課買光一鍋炒麵，第二節下課買光一鍋茶葉蛋，估計全部義賣收入至少7千元，資源班將全數捐給社福機構或團體。

埔心國中資源班歲末舉辦愛心跳蚤市場行之有年，上午第一節下課開賣，三名老師指導26名學生分工合作，有的叫賣，有的分裝食品，有的收銀，忙得不亦樂乎。今年各種義賣品項，當天現做的熱騰騰餐點茶葉蛋、炒麵在人氣方面又勝出，10點半前全數銷售一空，學生數錢數得很開心；詹姓學生表示，這些錢都會捐給需要幫助的人，他和同學都很高興。