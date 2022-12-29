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師大附中爭取午休時間自主運用 可望下學期公投試辦

聯合報／ 記者潘才鉉／台北即時報導
師大附中學生會擬向校方爭取午休時間自主運用。本報資料照片
師大附中學生會擬向校方爭取午休時間自主運用。本報資料照片

高中以下各級學校午休時間多規範學生不得在外走動，不過近來師大附中學生會，考量每位同學所適合的休息方式不盡相同，擬向校方爭取午休時間自主運用，開放學生在非教學區給自由活動，可望下學期公投試辦。校方表示，此案尚未進行討論，實際還需經過生活輔導委員討論。

師大附中學生會表示，校內現況是學生須於12點30分至12點55分內於教室午間靜息，不得在外走動。擬提案規畫開放學生除可在教室內靜息外，也可至非教學區活動，例如：圖書館、舊北樓、排球場等。

師大附中學生會表示，為避免影響有休息需求者，學生請勿於教學區附近從事大聲喧嘩、彈奏樂器、使用音響等聲音擴大設備等行為。社團不得強制要求社員參與社團活動。同時為避免出入教室發出聲響造成學生無法休息，請同學盡量減少進出。

師大附中學生會指出，午休是學生在繁忙的上學期間得以喘息的時間，但每位同學適合休息的方式皆有異同，有些同學適合在教室休息，有些則需要在教室外走走轉換心情，又或是到操場運動或和朋友聊天以紓解壓力。

師大附中學生會表示，每位同學所適合的方式不盡相同，甚至有可能因為被限制在教室內而互相影響，因此基於展現校風自由，學生會將向學校提案開放更多彈性讓學生自主運用中午時段。

師大附中學生會表示，若校務會議通過，盼下學期初經公投得開始試辦，另，試辦期間也將建立投訴機制，用以評估此制度妥適性。

師大附中表示，此案為學生會初步提案尚未討論，後續公投做為參考意見，實際還需經過生活輔導委員討論，且配套還需好好規畫。

師大附中 公投 排球

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