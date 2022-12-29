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小二女國文測驗寫「這4字」讓媽超火大 醫師爸一看冷汗直流

聯合新聞網／ 綜合報導
小兒科醫師王韋力在臉書分享，小二女兒的國語測驗造句練習。 示意圖／ingimage
小兒科醫師王韋力在臉書分享，小二女兒的國語測驗造句練習。 示意圖／ingimage

現在國小生的考題答案有時候常讓人意想不到，也令許多做家長的啼笑皆非。醫師王韋力分享女兒的國語測驗作業，讓她老婆氣到發火而且不想教了，要他去指導女兒，結果他看完作業後也是冷汗直流。

王韋力在臉書粉專「威力醫師的育兒週記-王韋力」貼出女兒的作業，一題短語練習的題目為「五顏六色的糯米糰」，要用4字形容詞+的再加上名詞。他女兒則寫下「七手八腳的姑姑」、「和（河）東獅ㄏㄡˇ（吼）的媽媽」。

王韋力表示，「到底我要跟她說，是『河』寫錯？還是『媽媽』寫錯？」另外，他也貼出LINE對話，「附上河東獅吼媽媽跟七手八腳姑姑的對話」，女兒的姑姑說「請換一個好一點的形容詞」，他老婆回說「妳比我好了」，姑姑則建議改成「慈眉善目的姑姑，和顏悅色的媽媽」。

文章貼出後，笑翻一堆網友，大家紛紛留言討論，「其實可以換成九死一生的爸爸，不過媽媽和姑姑彼此互相安慰會不會太有趣了」，王韋力也回說「我現在是七上八下的爸爸」、「慈眉善目、和顏悅色筆畫太多了，小學生不會寫啦。」

還有人表示，「小孩本來七手八腳要寫媽媽，結果覺得河東獅吼的媽媽更貼切耶！」、「王醫師，小孩要誠實，但您可以圓滑」、「孩子總是沒什麼求生欲」、「會用河東獅吼國文程度不差呀」、「身為一名小學老師我不會認為孩子寫錯啦，只會在旁邊寫下：孩子，我希望你看得到明天的太陽啊~」

王韋力醫師也po出LINE對話截圖，女兒的姑姑和老婆互相安慰對方。圖擷自威力醫師的育兒週記
王韋力醫師也po出LINE對話截圖，女兒的姑姑和老婆互相安慰對方。圖擷自威力醫師的育兒週記

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