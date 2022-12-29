奧運柔道男神楊勇緯兄弟趁休假培育新苗 學子熱烈迴響
2021年東京奧運為台灣拿下史上第一面奧運柔道銀牌的「柔道男神」楊勇緯，近來與哥哥楊俊霆(全運會柔道銀牌)利用個人休假，到苗栗縣苑裡鎮致民國中活動中心，指導縣立苑高、致民國中及鄰近國小的青少年柔道小選手，獲得柔道小選手們的熱烈迴響。
楊勇緯生於台中市，與哥哥從小一起訓練一路相伴，在就讀后里國中時，曾參與全中運爭冠亞軍，也因地緣關係，台中后里與苗栗苑裡相鄰，兄弟倆趁休假返家之餘，受邀到致民國中傳承柔道培育新苗，透過親身示範與逐步講解，傳授柔道對敵致勝的實戰技巧。
活動發起人縣立苑中莊登洲教練也同時邀請台灣體育大學劉文等國家教練、富春國小教務主任呂耀宗、台中市體育發展局專員蔡宗昌、福興武術教練賴益銘、致民國中教練吳宛青等六位柔道金牌教練，辦理柔道大會師，進行技藝交流向下扎根活動。
校方指出，在活動中心場館中，奧運男神楊勇緯、「東奧銀牌造王者」楊俊霆及到場的所有教練都著裝，親自下場指導陪練。在一次次投技（摔擲使對手跌倒的技巧）、固技（對手跌倒後，限制對手行動）及當身技（攻擊技巧）的示範與對戰中，青少年小選手們除了一睹奧運男神的風采之外，也提升了更多的自信與對戰技巧，期望將來小選手的成長，也能有更亮眼的成績，為校、為縣奪牌爭光。
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