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台日午餐交流 雲林建國國中學生體驗異國飲食文化

中央社／ 雲林縣28日電

雲林縣建國國中中央廚房與日本群馬縣沼田市學校給食中心互換學校午餐食譜，建國國中今天利用台灣食材烹煮日式營養午餐，學生大快朵頤稱讚，期盼學校營養午餐更國際化。

建國國中今天的營養午餐供應菜色有，沼田市的鄉土料理豆腐飯、蔥味噌烤雞、和風蒟蒻沙拉和日式麵疙瘩，附餐1顆蘋果和1瓶鮮奶。

建國國中則提供給日本的台灣特色料理餐點：偽蟹黃粥、爌肉刈包、東山鴨頭、炒高麗菜，讓他們了解雲林縣北港鎮飲食文化及在地食材特色。

建國國中校長方廷彰表示，學校在大享食育協會協助下，與日本群馬縣沼田市學校給食中心互換學校午餐食譜及推行營養教育經驗，讓台日學生品嘗到對方國家的營養午餐，並藉由餐點的呈現，了解日本與台灣在食材、烹調方式、供應方式的不同處。

方廷彰說，學校中央廚房供應1所國中、3所國小和1所社區型老人食堂，共有1200名學生和社區長者受惠。而日本群馬縣沼田市學校給食中心為市內的11所國小、9所國中和1所特殊教育學校，提供21所學校、3600名學生的營養午餐。

建國國中學生們吃得津津有味，建國國中一年八班學生們對於豆腐飯更是好奇，外觀狀似台灣的滷肉飯，口味卻偏甜，有點不習慣，學生們期盼學校營養午餐更國際化。

學生們透過網路與日本群馬縣沼田市學校給食中心的營養師遠藤小姐視訊，感謝日本設計菜單，更好奇日本的飲食文化，同時也詢問營養師是否有製作過台灣特色料理。

遠藤小姐詳細回覆學生提問，還教導學生蒟蒻、味噌等食材的日文說法，並說曾嘗試製作台灣滷肉和炒米粉。

日本 營養午餐

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