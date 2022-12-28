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台中女中驚見「塑膠人」掛陽台狀似快墜樓 她批惡劣玩笑掀兩派論戰

聯合新聞網／ 綜合報導
台中女中校園展示學生藝術生活課作品，一位網友認為作品人形呈現的姿態，會令人有不好的聯想，掀兩派意見論戰。圖擷自《靠北中女中》
台中女中校園展示學生藝術生活課作品，一位網友認為作品人形呈現的姿態，會令人有不好的聯想，掀兩派意見論戰。圖擷自《靠北中女中》

台中女中校園近期出現許多「半透明塑膠人」學生藝術作品，有吊單槓的、坐欄桿上或懸掛陽台外，各個姿勢不同，引起關注。一位網友抱怨被其中一個單臂懸掛在二樓陽台外，狀似快掉下樓的透明人嚇到，認為「那個『人』搖搖欲墜」的模樣，會讓有類似經驗者勾起悲痛回憶，批評製作者思慮不周全，引發兩派論戰。

一位網友在臉書專頁《靠北中女中》發文，劈頭就寫「那個裝置藝術你們是認真的嗎？」，所指的主角是一個懸掛在二樓陽台的半透明塑膠人，以單臂抓住欄杆、身體懸掛在陽台外側的姿勢呈現，是高三生的藝術生活課作品。

對於這件藝術作品，原PO表示「初看到時都不免心悸，每每路過更是愈發生厭」，認為這個「人」呈現搖搖欲墜的姿態，「這樣的動作所引起的聯想實在不言而喻」，讓曾經經歷過或耳聞這類事件人勾起悲痛的回憶，「我覺得製作這個東西的人以及看到它被放在那裡卻樂見其成的人，思慮實在不夠周全」、「簡直是惡劣至極的玩笑話」。

貼文引發熱議，網友紛紛留言「白天還沒關係，這個晚上真的會嚇到人，沒開玩笑」、「如果曾看見好朋友掉下來過，就算是陌生人，只要看過人掉下來過，大概都沒心情欣賞這樣的裝置」、「確實不妥」。

但有另一派人認為原PO的觀點過於負面，「這是求生不是厭世，滿積極正向啊！」、「當你看到這個東西有所共鳴時，他就是成功的藝術了」、「他們選擇正視問題並提出，你選擇逃避，這就是差距」、「藝術本來就是一體兩面的東西，每個人的解讀都不同，很明顯這個藝術很成功」。

圖擷自《靠北中女中》
圖擷自《靠北中女中》

圖擷自《靠北中女中》
圖擷自《靠北中女中》

台中女中 裝置藝術

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