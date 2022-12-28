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致用高中國際文化周 透過異國文化美食活動推動雙語教學
台中市私立致用高中國際文化周，今天舉辦教學成果發表會，透過異國文化美食饗宴活動，以雙語授課方式，講授美式、法式、韓式等3個國家異國料理文化教學，體驗料理實作和手作海報英文分享報告，讓學生能接觸並認識異國文化。
致用高中校長陳添旺表示，該校重視國際教育，配合政府「2030雙語國家」政策，積極將英語文教育融入專業課程中，透過理論與實作融合的課程，讓學生透過在烹調異國料理的實作過程當中，開口說英語，提升文化力、國際力與英語力。
致用應用外語科主任楊筑鈞說，今天活動與嶺東科技大學應用外語系外籍老師協同教學，以美式、法式及韓式等3個國家為主題，帶學生在課堂中先做文化導讀及闖關活動，介紹各國國情與文化，再帶讀異國料理的特色英文食譜，例如美式漢堡、香煎牛小排、法式洋菇燉飯、法式可麗餅、辣炒年糕、泡菜部隊鍋等，再做料理課程實作，透過外籍老師走入班級，強化異國元素。
今天參加活動的觀光科學生唐靖堯表示，透過國際文化周的異國料理活動學英文非常有趣，課程內容充實，學習英文不再侷限於課本，學校老師用雙語教學的方式教異國料理，讓他學到許多有關英文食材、料理流程的表達方式，獲益多。
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