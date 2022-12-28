老師偷開車？新竹女中期末考驚見「超羞迷因」 連律師也歪樓

近年網路迷因梗圖相當夯，新竹女中高三國語文期末考卷就出現一道特殊考題，學生要依據題目中的圖片解讀其寓意，而貼文曝光後也掀起討論，不少網友笑歪直呼「我去旁邊罰站」、「國文老師搭乘高鐵出題」。

律師巴毛昨（27）日在臉書「巴毛律師混酥團」發文，貼出一張新竹女中國語文寫作能力測驗題卷，試題上的照片是一隻長頸鹿在幫獅子作畫，但是因為長頸鹿的視角太高了，只能由上往下俯視獅子的身體，導致畫出來的成品很像男性的生殖器。

新竹女中期末考卷上的迷因梗圖。圖擷自批踢踢實業坊(Ptt.cc)臉書

然而，該題目要求學生揣摩畫中傳達的訊息，解讀其中可能的寓意，並且闡述自己的看法，文長限500字以內，總共佔24分。超前衛的題目令人感到害羞，巴毛律師忍不住在貼文中直言，「新竹女中我真的是栓Q了」，也在留言處逗趣表示，「試論新竹女中國文老師車速過快之可能性」。

貼文底下吸引大量回應，不少網友笑翻表示，「這老師可能剛搭直升機看非洲大草原玩回來」、「是出題老師太純潔，還是我眼睛有業障？」、「為什麼長頸鹿畫的…我去旁邊罰站」、「有沒有一個可能，國文老師搭乘高鐵出題」、「怎麼覺得長頸鹿在畫長毛象」、「賽車手出身的國文老師」。

也有網友猜測梗圖的寓意，「看東西的角度不同，樂趣也不同」、「看事情的角度不同，得到的結果就會不同」、「橫看成嶺側成峰，遠近高低各不同」、「探討看事物的不同面向？」、「畫者無心，看者有意」、「這題難度是，如何避開生殖器，還能夠冠冕堂皇寫文章」、「高度決定你的視野」。