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4年12億 新北推體育生在地就學

聯合報／ 記者劉懿萱／新北報導
新北市教育局發表2023年新北市運動教練形象月曆，邀請各校教練擔任模特兒，穿戴專項運動服裝登場。記者劉懿萱／攝影
新北市教育局發表2023年新北市運動教練形象月曆，邀請各校教練擔任模特兒，穿戴專項運動服裝登場。記者劉懿萱／攝影

新北近3年國小及國中體育生在地升學僅5成持續訓練，教育局今年起至2025年推動卓越體育人才在地育成領航計畫，預計投入12億，讓體育生在地就學率提升至92%等，也編列預算或向中央爭取經費增聘教練。昨天也發表教練月曆，為教練打氣。

新北市為培育體育人才，市府建置重點學校、體育班及基層選手運動訓練站，現有國小43校85班、國中35校111班、高中19校66班，約8000多名體育生。雖然歷年參加全中運成績不斐，總獎牌數均維持在330面以上，但近年卻發現田徑、游泳及體操種類奪牌數下滑，選手訓練也出現斷層。

教育局表示，近3年新北國小及國中體育生在地升學分別為95%及77％，但持續訓練平均僅5成。國小升國中外流種類多為桌球、羽球、田徑，國中升高中外流則多為羽球、橄欖球、空手道、棒球、籃球、游泳、田徑等，教育局制定計畫，預計4年投入12億，鼓勵在地升學，落實選手四級銜接。

為留住體育人才，教育局將持續成立體育重點學校、廣納績優選手，提升在地就學人數，目標2025年在地就學提升至92%以上，三級銜接校數200校以上，大專院校升學系所校數30校以上。

教育局除編列預算聘用137位專任運動教練，也運用新北體發基金增聘27名，另爭取中央2000萬補助聘任29名；同時設置績優體育獎學金、選手訓練補助金及選手教練學校獎輔助金，盼教練調教出更多優秀選手，扎根新北。

新興國小柔道教練賴巧敏說，過去家長們會期待孩子到台北市就讀，但新北近年三級銜接做的很好，像淡水發展柔道已有小成，孩子、家長就會選擇在地繼續升學。不過希望政府能多開設教練缺，因為體育並非一般學科，師生比1比15至30容易讓孩子受傷，也能開設講座讓家長投入成為志工，成為選手重要支柱。

體育 教育局

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