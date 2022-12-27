正德國中創新教育展 學生展現表演藝術視野

新北市正德國中舉辦「創新教育加速器」成果展，以「身心藝體」為主題，活動包含學生開幕展演、Gather town平台展覽和「表演藝術與科技座談」，展現學校在去年獲得新北創新教育加速器進階級高度肯定後，今年一整年豐富的課程與活動成果。

正德國中校長黃易進表示，在孩子情緒起伏不定、壓力龐大的青春期，希望藉由一系列多元性、體驗性的課程活動，陪伴孩子增進對提升對自身的覺察，意識科技無所不在的影響，進而能在生活中找到身心平衡，安頓自我。

這次成果展的開幕展演，與安娜琪舞蹈劇場合作，編排設計，由知名舞者張可揚與校內表演老師帶領七年級四個基地班的孩子，共同完成表演。正德國中的課程計畫以「身體解碼：穿梭在身體與藝識之間」為主題，期望透過多元的課程與活動，提升孩子的身體覺察能力，並反思科技與人的關係。經過了一年多的實施，學生在身心發展的覺知、表演藝術的體驗和科技資訊的省思，都有許多豐富的收穫。

學校導師表示，除了學生的演出外，成果展還與科技結合，發展出Gather town平台線上展覽，內容包含110年度課程、活動等影像紀錄，與孩子的文字與作品，希望能透過線上平台創造不同的觀展體驗，讓觀看者一同感受孩子們經驗的點滴成長。

正德國中校長黃易進表示，學校教師除了平時致力於教學外，幾位對表演藝術有高度熱忱的教師利用課餘研發創新教學課程及教材教法，並搭配科技資訊的輔助，才有今天新北創新教育加速器這麼豐碩的成果。希望透過長期連續不斷的活動與課程，開啟學生對表演藝術更寬廣的視野、不斷地自我省思與回饋，激盪出豐富多彩的思考方向，提供正德的孩子最優質的教育學習環境。