為學弟妹蓋溫網室 石門國中校友會長慷慨解囊
石門區的石門國中轉型實驗中學，推動實驗創新課程讓學生有多元課程學習，其中一堂生態與食農教育課程，學生們必須種植作物，因戶外作物常常被吹倒，因此在校友會長簡意玲慷慨解囊下蓋起溫網室，要讓作物可以不受風吹，好好生長。
石門實中校友會理事長簡意玲說，自小就在石門長大，知道學弟妹的這門課真的不容易，尤其冬天到了風大雨大，作物要種活根本挑戰不可能，因此特別捐贈學弟妹一座溫網室，希望提高種植的成功率，為學弟妹增添更多的自信心。
石門區東北季風強烈與常年多雨潮濕，不利農作物生長，這個學年在校友會簡意玲理事長個人捐贈下，讓石門實中的實驗創新課程生態與食農教育裡，有了溫網室農作區這個生力軍設施，讓學弟妹有一個遮風避雨的農作區順利進行實驗創新課程學習。
石門實中校長林秀足表示，不僅是溫網室，在日前的校慶，理事長也特別捐贈老師與學弟妹運動服上衣與教職員工及志工背心經費，就是期盼協助母校校務推展，並鼓勵學弟妹認真向學，創造幸福學習園地，要讓石門實中的孩子們未來在社會上都能一展長才、發光發熱。
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