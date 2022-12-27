23屆亞洲學生交流計畫登場 10國86校學生線上英語交流

第23屆「亞洲學生交流計畫Asian Student Exchange Program，ASEP」，今、明兩天舉行，有10國與高雄4所大學、40所高國中，共86校、超過900名師生線上以英語即時交流，針對經濟發展與環境永續議題進行專題討論。高雄市教育局長謝文斌線上鼓勵各國學生藉此培養珍貴情誼，與世界接軌做朋友。

今年大會主題為「經濟發展與環境永續的平衡與衝突－聚焦SDGs」，鼓勵學生探索國家、城市或地區的發展，與永續保育如何達成平衡，並自主學習及蒐集國際間著名的事例，更加深入瞭解SDGs。活動全程以英語做溝通，培養學生國際溝通力，並透過多國交流增進國際視野。

承辦學校樹德家商與日本名古屋商業高校合作，以減碳為主題，介紹雙方不同城市綠能與減碳措施，樹德家商學生提出高雄公共綠建築、大眾交通運輸工具與特色課程規畫，如蔬食日、自植蔬食等。三民家商與泰國拉雅崁亞公主學院配對，線上提出減紙愛樹為主題，藉由捐書運動、台灣電子發票系統導入的精神，搭配實際街訪民眾，線上與世界各國學生交流國內相關議題研究。

高雄女中與日本立命館高校合作進行兩國相關議題發表，並以台灣石虎、日本西表山貓保育為主題，相互討論並提出校園行動計畫，如張貼自製海報與標語、製作影音宣傳等，實際實施於生活當中，讓線上交流學生瞭解台灣與日本在保育動物上付出的努力，提醒大家在發展經濟時，首要重視得之不易的環境永續。

高雄市教育局從2000年起，定期舉辦大型國際文教論壇「亞洲學生交流計畫」，串聯來自亞洲、新南向地區多國師生共組團隊。今年交流國家再創新高，齊聚來自日本、韓國、越南、印尼、印度、泰國、菲律賓、帛琉、紐西蘭與台灣等，10國、86校、共組57隊進行線上專題發表。