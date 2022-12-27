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萬能工商技藝精湛 冷暖配管職種奪金手獎中餐烹飪優勝

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義縣萬能工商職校電機科陳家斌(左)獲得「冷暖配管職種」全國第3名金手獎，餐飲科高佳輝榮獲「中餐烹飪」優勝，校長許瑞益(中)頒獎表揚。記者魯永明／攝影
嘉義縣萬能工商職校電機科陳家斌(左)獲得「冷暖配管職種」全國第3名金手獎，餐飲科高佳輝榮獲「中餐烹飪」優勝，校長許瑞益(中)頒獎表揚。記者魯永明／攝影

111學年度全國高級中等學校學生技藝競賽圓滿落幕，嘉義縣萬能工商職校，今年派出電機科陳家斌及餐飲科高佳輝選手參賽，陳家斌獲得「冷暖配管職種」全國第3名金手獎，高佳輝榮獲「中餐烹飪」優勝的殊榮，校長許瑞益上午頒獎表揚。

學生技藝競賽是全國高級中等學校年度最大盛事，各校派出菁英選手齊聚競賽會場，相互切磋競技。以技藝教學優先的萬能工商，派出電機及餐飲科兩位學生參賽，獲得「冷暖配管職種」全國第三名金手獎及「中餐烹飪」優勝殊榮。

榮獲金手獎陳家斌、優勝高佳輝說，代表學校參賽是無比的榮譽，也不想在高職學習生涯中留下遺憾，訓練過程加倍努力，循序漸近，融會慣通，遵從老師指導，直至熟練為止，比賽時掌握節奏，降低失誤，終在此次大賽中得到不錯的成績。

實習主任黃建中表示，為發揮競賽實力，學校擬定長時間有效的培訓計畫，負責訓練老師義無反顧，利用放學後及假日時間，到校指導學生，參賽選手遵從老師指導，不斷練習，全力以赴，才能在百位選手競賽中脫穎而出，名列前茅。

校長許瑞益表揚選手為校爭光，感謝指導老師培訓辛勞，他說，技藝競賽是學生展現日常所學技能最佳表現機會，更是學校最重視的年度競賽項目，學校編列經費全力支持，建造出優良的實習場地，並招聘專業師資培訓學生，目的就是要讓技藝高超學生能夠發揮所學，一展長才。他勉勵學生專業領域繼續努力，未來更上一層樓，為個人及學校再創佳績。

嘉義縣萬能工商職校電機科陳家斌(左)獲得「冷暖配管職種」全國第3名金手獎，餐飲科高佳輝（右）榮獲「中餐烹飪」優勝。記者魯永明／攝影
嘉義縣萬能工商職校電機科陳家斌(左)獲得「冷暖配管職種」全國第3名金手獎，餐飲科高佳輝（右）榮獲「中餐烹飪」優勝。記者魯永明／攝影

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