「葡萄」正確讀音該怎麼唸？ 他看小學國語課本後傻眼了

中文的注音符號和聲調相當複雜，不少外國人都覺得很難學，甚至連在地台灣人都可能會唸錯。一名網友在臉書上發文，驚訝表示葡萄的「萄」竟然不是唸二聲，而貼文曝光後也掀起討論，不少網友都超意外。

一名網友在臉書「爆廢公社」上發文，可以看見照片中的國語課本中寫道，「告訴自己別在意，酸葡萄哇！酸葡萄！沒有什麼了不起！」再仔細看右側的注音符號，葡萄的「萄」並不是習慣的二聲，而是輕聲。對此，原PO在貼文中傻眼直呼，「是葡˙ㄊㄠ不是葡ㄊㄠˊ喔！到底啥時改的呀…」。

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「現在教育部把一些國字讀音改成跟我們以前學的不一樣了，很困擾家長呀」、「其實這些讀音本來就都沒有改過，是我們習慣日常口語所以才不習慣，但教材一直都是這樣」、「教育部長一定也不知道這件事」、「我也是前幾天才知道，我都要腦衰了」、「我現在教我小一的兒子就常遇到這些問題，真的很頭痛」、「我現在要教兒子，都要先讀過他的課本…記得以前讀自己的課本都沒有那麼認真」。

也有網友提到其他類似例子，「前幾天考我兒子圈詞，我唸主播ㄅㄛ，兒子一臉茫然說什麼？我才發現竟然是要唸主播ㄅㄛˋ」、「現在的炸雞和油炸，炸要念二聲喔」、「我也是近幾年才知道叫蛤ㄍㄜˊ蜊ㄌㄧˊ，其實能聽懂能溝通就可以了吧」、「拼和拚、溼和濕…我也是最近教小孩才知道」、「沒關係啦！當年的三隻小豬都是成語了」、「我的乳液ㄧˋ也一直被兒子們糾正，是乳液ㄧㄝˋ」、「高ㄌㄧˋ菜變高ㄌㄧˊ菜，真的是亂七八糟」。