極端氣候下永續做發想 復興商工學生打造智慧藝術產品

近日寒流，再讓極端氣候及地球永續廣受討論，新北復興商工不少學生以永續等理念作為發想創作工藝品，透過手捏蠟及銅片鑄造，展現大地龜裂等氣候異常意象；另外還有學生設計儲能單車，再將電力膠囊給予家中老幼器具使用，不僅節能環保，還能促進家中成員互動。

位於新北永和的復興商工日前舉辦「新視力」元旦展，包含美工科、廣告設計科、資料處理科等各科三年級學生，每8至10人小組策展，內容包羅萬象，除傳統畫作外，當中特別的是，今年作品比起以往融入永續、疫情等元素，還有應用於智慧產品上，令人相當驚豔。

美工科三年級學生楊喬羽分享，他們小組以極端氣候變遷做發想，做出不少工藝品，是要凸顯永續的重要性，如氣候與民眾居住環境的關係，又或者利用手捏蠟及銅片鑄造，之後再精細拋修，展現大地龜裂等氣候異常意象。

美工科三年級學生謝孟穎、邱凱綸分享「共能實驗室」，當中有各年齡層的運動工具或輔具，透過青壯年踩踏腳踏車儲存電力，再將自己所儲蓄的電能以膠囊狀電池的形式，分享給孩童與長輩做使用，達到能源轉換再利用的效果，不但能提升家庭向心力，也達到再生能源轉換的效益。

另外，廣告設計科三年級學生陳樂瑄也導覽，與同學設計上結合青少年常會困惑的議題，如職涯發展或人際困境等，透過不同情境展現，推測出可能結果，透過畫冊、桌遊等呈現，讓藝術展現同時也做到提醒的效果。

美三義數位動畫設計組則有同學以「疫能者」為主題來創作動畫，藉由這部作品表達病毒的嚴重性，警惕大家不要輕視任何ㄧ個病毒，就算剛爆發疫情時的危害不大，也要以嚴肅的態度來面對。