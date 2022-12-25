桃園后厝國小將停招 末代鐵馬環島前快閃全桃

桃園市大園區后厝國小將在2024年停招，明年將舉辦最後一屆畢業生「鐵馬環島」；校長王建興今天帶著孩子們、兵分6路騎遍桃園市13個行政區，「快閃」13所小學，留下另類耶誕回憶。

受到桃園航空城計畫影響，航空城計畫區內的5所國小，除了竹圍國小將搬遷至竹圍國中校區外，陳康、圳頭、沙崙、后厝4所小學將在2024年7月前停招廢校。

后厝國小校長王建興今天向中央社記者表示，以往每年都會替畢業生舉辦「鐵馬環島」，如今將要畫下句點，明年3月9日至22日為期14天的「舞動騎跡Fun眼台灣單車環島活動」，將成為最後一屆畢業生鐵馬環島。

王建興說，最後的環島，18名畢業生中有16人參加，將從大園開始旅程，這次特別增加跳島行程，騎到嘉義東石港時，會搭船到外傘頂洲，騎到屏東東港時，也會搭船至小琉球單車環島。

王建興表示，為了替環島之旅暖身，除了各式體能、路騎訓練，校方也在本月8日利用晨間時間，帶學生們快閃大園區12所小學；今天則是兵分6路，騎遍桃園市13個行政區，到13所小學「快閃」。

王建興說，今天的活動在上午8時許出發，中午圓滿完成，集合後再騎回至后厝國小，孩子們看到不同小學的特色都很興奮，對明年的環島也更有憧憬；屆時鐵馬環島，孩子們得自己整理裝備、洗衣服等，除了增加抗壓性，也提升他們解決問題及獨立生活的能力。