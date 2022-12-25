新北雙溪國小師生動手做 廢棄課桌椅成耶誕樹

新北市九大分區學校不論城鄉，由49所創客社群學校推耶誕節活動。 雙城國小將廢棄桌椅自造為耶誕樹、清水高中手作祈福繪馬、耶誕文創品等，動手打造創客耶誕城。教育局長張明文說，市府持續與各級學校協力，推動多元創客課程、師培及營隊，帶動自造風潮，挖掘孩子的興趣與創意，培養解決問題的跨域人才。

教育局表示，新北市自2014年推動創客教育，今年擴大補助49個創客社群學校推廣Maker教育。培養學生的創意設計能力，成為「想得出來，就做得出來」的創客。這次配合節慶，雙城國小的師生以廢棄課桌椅為素材，設計繽紛的耶誕樹，並配置互動式樹燈，裝置於學校穿堂，讓全校洋溢歡樂佳節氣息。

樹林高中因設有自造教育、科技中心資源，結合雙語課程，彩繪手作魯班鎖、手作雷雕耶誕小樹，另有十多種外語版聖誕祝福話語，供學生設計出專屬的作品同時學習第二外語。學生蔡雅帆籌辦此次的耶誕活動，邀請全校師生到自造中心，從圖稿設計開始，再用數位加工設計擺飾，做中學、學中做。

清水高中則於12月辦理校慶活動，推出「清中創客耶誕城」，國中生將校園佈置為迷你版的耶誕城，展出祈福繪馬、耶誕樹、耶誕元素掛飾等，並重新塗裝改造的「清中夢想起飛號」單螺旋槳輕航機，延續清中創客精神。