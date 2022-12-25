教育部推跨領域美感教育計畫 全台385所國高中投入教學

教育部自2019年起委託台師大辦理「跨領域美感教育卓越領航計畫」，並遴選種子學校、串連地方師資培育大學提供在地化的資源與輔導，推廣中小學跨領域美感教育課程教學與學習體驗。目前全台已有385所國高中、小學與師培合作大學，投入跨領域美感教育，開展學生多元的學習與美感經驗。

教育部表示，「跨領域美感教育」是以藝術為橋梁，透過不同領域老師的合作，開展學生多元的學習與美感經驗。有高中生關注在地焚化爐重啟議題，運用多媒體資訊科技改編、創作樂曲來表達對故鄉自然景物與台東人生活軌跡的深度關懷；有國中學生透過色彩採集、記錄，以社區代表色彩製作手工皂，串起社區居民對城市的共鳴等。

教育部也說，該計畫也透過邀請師培體系師長、各界專業諮詢委員，協同縣市政府共同協助參與計畫的中小學合作學校，建構不同層次與向度的跨領域美感社群。

國立花蓮高工推出一系列桌遊跨領域美感課程，將冰冷生硬的知識結合藝術化為有趣的遊戲，並引導學生透過桌遊設計與製作中學習藝術。透過科學、技術、藝術、語文以及數學等領域融入與延伸，從桌遊形式聯想國文的修辭概念，配合英文的字根與字首單字組合，搭配數學排列組合的邏輯思維，融入化學焰色反應的知識，再到製圖的雷射加工技術，最後結合藝術生活，讓學生擁有美感批判與觀點賞析能力。

國立花蓮高工美術科教師黃兆伸，則在課程中納入美感教育與未來想像，整合跨領域與學科之間的創新內容，進而提升美感融入生活，也積極引導師生從生活題材中探索跨領域學習和美感經驗，共創發10套跨領域美感桌遊課程模組，同時亦培養學生跨領域的團隊合作學習、獨立思考與構思發展能力，進而實踐創新思維和想像未來的影響力。

澎湖縣澎南國中長期以「在地文化」融入美感教育課程，並以「社區」為主軸，藉由社區故事的傳承推廣社區文化，也使學生建立起地方認同感，同時協助生活在這塊土地的學生，透過文字、符號、構圖、色彩及媒材來記錄自己社區的藝術地圖。

澎南國中也透過跨領域教學設計，讓數學不再只是解題與計算，除增加學習動機，更重要是讓學生體驗將數學運用在日常生活中；「蓋」有意思—類人孔蓋文創設計課程，則與鄉土、地理、資訊課程結合，帶領學生深入社區實地踏查、紀錄、採集、繪製社區人孔蓋，並結合跨域美感師培大學國立澎湖科技大學學術資源創作具有澎湖特色的人孔蓋杯墊文創品。